Verweij berust zich niet in schorsing Overmars: ‘Heb een jurist gesproken...’

Vrijdag, 17 november 2023 om 21:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:56

Mike Verweij kan zich niet vinden in de schorsing die Marc Overmars heeft gekregen naar aanleiding van zijn grensoverschrijdende gedrag. Dat vertelt de Telegraaf-journalist vrijdag in de podcast Kick-off. Verweij laat weten dat het onderzoek naar Overmars maar weinig opleverde.

Donderdag werd bekend dat de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax voor één jaar geschorst is. De straf betekent dat oud-prof een jaar lang niet aan de slag mag bij de KNVB of organisaties die aan de Nederlandse voetbalbond verbonden zijn. De schorsing heeft geen gevolgen voor de taken van Overmars bij Royal Antwerp in België.

"Ik heb met een topjurist gesproken", begint Verweij zijn betoog. "En die zei: 'Als een onderzoek negentien maanden duurt en er komt zo weinig nieuws aan het licht...' Overmars heeft natuurlijk een dickpic gestuurd en dat had nooit mogen gebeuren, laat dat duidelijk zijn."

"Maar het ISR (Instituut Sportrechtspraak, red.) is dus gaan graven en spitten", gaat de Ajax-clubwatcher verder. "En al het andere wat er op tafel kwam, dat werd óf niet aannemelijk geacht óf niet voldoende aannemelijk. Dus de zaak waarvoor hij nu wordt veroordeeld was bekend en daar is eigenlijk niet heel veel bijgekomen."

Driessen is van mening dat de schorsing van Overmars wel degelijk terecht is. "Ik vind dat er wel een schorsing tegenover moet staan, tegenover dat gedrag. Maar wat er aanvankelijk geëist werd, drie jaar schorsing onvoorwaardelijk, dat vind ik nergens op slaan", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

Verweij laat nog maar eens weten het niet eens met de schorsing te zijn. "Wat hierbij heel erg belangrijk is: Als ik jou morgen een vergelijkbare foto stuur, dan kun je gewoon aangifte doen. Waarom heeft die vrouw geen aangifte gedaan?", vraagt de journalist zich af.

"Dat is kennelijk omdat die foto niet zomaar gestuurd werd. Dat neemt niet weg dat het belachelijk is dat een meerdere zo'n foto stuurt. Laat daar echt geen discussie over bestaan. Maar als zo'n foto wordt gestuurd, dan loop je toch naar diegene die dat doet toe en zeg je: 'Hé mafkees, dit wil ik niet'. En niet iedereen kan dat, zeker niet bij iemand die jouw meerdere is. Maar op een gegeven moment kun je iemand ook blokkeren", besluit Verweij.