Verweij: 'Ajax legt contact met Babadi, maar wil de PSV'er alleen indien...'

Ajax heeft contact gelegd met de entourage van Isaac Babadi, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De achttienjarige middenvelder kan transfervrij bij PSV vertrekken. Ajax is geïnteresseerd, behalve als Gabriel Misehouy zijn aflopende contract in Amsterdam 'gewoon' verlengt, zo meldt Verweij.

Babadi en Misehouy gelden als grote talenten in de jeugdopleiding van respectievelijk PSV en Ajax en beschikken beiden over een contract dat komende zomer afloopt. PSV hoopt nog altijd dat Babadi verlengt, terwijl Ajax inzet op een langer verblijf van Misehouy.

Misehouy liet de deadline die Ajax aan het contractvoorstel koppelde ruimschoots verlopen. Het aanbod geldt nog steeds, maar het geduld in Amsterdam begint op te raken, zo meldde Tim van Duijn van Voetbal International maandagavond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Misehouy staat in de belangstelling van onder meer Manchester City", zegt Verweij. Maandag zat Girona, dat onderdeel is van de City Football Group, op de tribune voor Misehouy bij de wedstrijd Jong Ajax - FC Groningen (0-1), zo meldde VI eerder op de avond. De Nederlands-Ghanese middenvelder speelde de hele wedstrijd.

"Misehouy traint inmiddels met het eerste mee en maakt hele goede stappen. Ajax heeft nog altijd de hoop dat hij zo verstandig is om een paar jaar in Nederland te blijven en een nieuw contract te tekenen", aldus Verweij.

Toch houdt Ajax ook rekening met een minder gunstig scenario. Babadi is dus serieus in beeld als vervanger voor Misehouy. "Er is al contact geweest tussen Babadi en Ajax, maar dat moet niet overdreven worden, want Ajax wil Babadi niet indien Misehouy bijtekent."

Bij Ajax is dit seizoen Kristian Hlynsson doorgebroken op de nummer 10-positie. "Ook naar hem toe zou het een slecht signaal zijn om Babadi te halen als je ook nog Misehouy zou hebben", vindt Verweij.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voegt maandagavond toe dat Babadi ook kan rekenen op concrete buitenlandse interesse van Anderlecht en Eintracht Frankfurt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties