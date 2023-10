Verweij: ‘Ajax kwam afspraak met Berghuis niet na rondom duel met FC Utrecht’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 18:28 • Bart DHanis • Laatste update: 18:59

Mike Verweij is in de bres gesprongen voor Steven Berghuis. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de Ajax-watcher dat Ajax afspraken maakte met Berghuis over het meespelen tegen FC Utrecht, maar dat deze niet werden nageleefd.

Berghuis werd na afloop van Utrecht - Ajax (4-3) niet gespaard. ESPN-analist Kenneth Perez zei zelfs dat het op sabotage leek wat Berghuis deed. “Alsof hij het expres deed”, zei de Deen over het optreden van de aanvaller.

Berghuis kwam niet ongeschonden uit het duel met AEK Athene (1-1). De linkspoot liep een kuitblessure op en moest ook de wedstrijd tegen AZ (1-2 verlies) aan zich voorbij laten gaan.

Volgens Verweij was het dan ook niet de bedoeling dat Berghuis tegen Utrecht veel minuten ging maken. “Hij zou maximaal twintig minuten spelen, maar werd er toch bijna een hele helft ingezet”, stelt de journalist.

Berghuis verving in De Galgenwaard na 59 minuten spelen Carlos Forbs en speelde dus in totaal inclusief blessuretijd bijna veertig minuten. Dat is bijna twee keer zoveel als oorspronkelijk de bedoeling was.

“Je kunt Utrecht-uit niet op halve kracht spelen, ook niet als ze zeventiende staan. Hij was waarschijnlijk gewoon nog niet helemaal fit”, gaat Verweij zijn betoog verder.

In de reconstructie die De Telegraaf woensdag publiceerde, bleek dat Maurice Steijn alleen door wilde bij Ajax als Berghuis uit de selectie zou worden verwijderd.

“Ik was woensdag de hele dag bij Feyenoord en daar zeiden mensen die nauw met hem hebben samengewerkt tegen me dat Berghuis dit bij Dick Advocaat ook al deed”, stelt Valentijn Driessen in de podcast.

“Als het slecht gaat, dan gaat hij een groepje vormen en de selectie tegen de trainer opzetten”, zegt de chef-voetbal over de veelbesproken aanvaller van Ajax.