Verwachtingen rondom Ajax-debuut getemperd: ‘Henderson is geen Tita Tovenaar’

Martijn Krabbendam verwacht niet dat Ajax het PSV zaterdagavond lastig gaat maken in de Johan Cruijff ArenA. Dat zegt de journalist van Voetbal International te gast in Voetbalpraat op ESPN. Krabbendam ziet dat veel Ajacieden opgewonden zijn over de komst van Jordan Henderson, maar stelt dat de Engelsman in zijn eentje niet alle problematiek kan oplossen.

Ajax won afgelopen zaterdag met 2-4 bij Heracles in Almelo. Toch is Krabbendam niet onder de indruk van de selectie van trainer John van ’t Schip. “Het geeft wel valse hoop deze wedstrijd natuurlijk. De meesten denken: we zijn alweer Boven Jan en gaan van PSV winnen. Maar Heracles schiet volgens mij zeven keer tussen de palen en twaalf keer in totaal...”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Dan kun je er toch wel vanuit gaan dat PSV er zeker twee gaat maken in Amsterdam”, aldus Krabbendam, die tegen de koploper geen wonderen verwacht van Henderson. “Hij is geen Tita Tovenaar natuurlijk. Henderson zal hooguit proberen die spelers een beetje compact te houden, maar het lijkt me sterk dat het probleem ineens is opgelost met hem erbij. Daar geloof ik niets van.”

Analist Kenneth Perez vraagt zich af of Henderson fit genoeg is om tegen PSV van waarde te zijn. “Ik las vandaag weer dat iedereen blown away was over hoe hij het op de training heeft gedaan. Alles was geweldig, die coaching en al die dingen... Als dat zo is, is het een abc’tje. Maar het hang wel van zijn fitheid af. Er wordt heel veel van hem verwacht en als je niet helemaal fit bent kan dat wel tegenvallen.”

Krabbendam zou Henderson wel opstellen als hij het voor het zeggen had bij Ajax. “Ik zou het sowieso doen. Je hebt zijn ervaring wel nodig, want je kan moeilijk met dat schoolelftal voor de dag komen tegen PSV. Je moet wel wat doen.”

Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, sluit zich bij Krabbendam aan. “Het is wel lekker als je er gewoon een hebt die altijd op de goede plek staat. Dat scheelt natuurlijk sowieso al.” Perez blijft bij zijn punt. “Je kan wel vanuit een grote competitie komen, maar als je niet fit bent, dan red je het hier ook niet hoor.” Henderson was afgelopen zaterdag wel aanwezig in Almelo om zijn nieuwe teamgenoten te steunen.

Perez denkt dat de wedstrijd tegen PSV killing kan zijn voor het imago van Henderson. “Dat neem je misschien ook wel mee als trainer. Je kunt als Ajax zijnde ook overlopen worden en dan vraagt men zich direct af wat je aan hem hebt. Om nou te verwachten dat hij tegen PSV, op volle oorlogssterkte, direct alle gaten zal dichten... Dan bel ik hem volgende keer ook wel als ik thuis problemen heb met een overstroming.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties