Ajax krijgt forse concurrentie voor Maatsen, die nog in gesprek is met Chelsea

Woensdag, 9 augustus 2023 om 11:31 • Wessel Antes • Laatste update: 11:56

West Ham United doet er alles aan om Ian Maatsen naar het London Stadium te halen, zo meldt The Guardian. De winnaar van de Conference League hoopt de 21-jarige vleugelverdediger te huren met een optie tot koop. Maatsen, die volgens Voetbal International hoog op het lijstje staat bij Ajax, is nog altijd in gesprek met Chelsea. Op Stamford Bridge ligt de jeugdinternational nog tot medio 2024 vast en the Blues willen zijn contract openbreken en verlengen.

The Hammers denken kans te maken bij Maatsen, die dit seizoen vooral op speelminuten aast. De linkspoot uit Vlaardingen heeft meerdere malen aangegeven dat de Premier League zijn droomcompetitie is en zou bij West Ham garanties kunnen krijgen. Chelsea-manager Mauricio Pochettino gaf onlangs in gesprek met the Evening Standard aan onder de indruk te zijn van Maatsen. “Hij is een speler die op meerdere posities uit de voeten kan en begrijpt het spelletje. Het is zo’n slimme speler.” Volgens de Londense sportkrant wil Pochettino de Nederlander behouden.

Volgens the Athletic vraagt Chelsea bij een definitief vertrek van Maatsen een vaste transfersom van 23 miljoen euro. Naast West Ham staat de vleugelverdediger in de belangstelling van clubs als Burnley, Nottingham Forest, VfL Wolfsburg en Benfica. Voetbal International voegde Ajax toe aan dat lijstje clubs, maar Maatsen heeft in meerdere interviews aangegeven dat hij in Engeland wil slagen. Waar Hakim Ziyech deze zomer geen rugnummer kreeg, begint Maatsen het seizoen met rugnummer 29.

Maatsen werd door Chelsea in juli 2018 tegen een opleidingsvergoeding opgepikt bij PSV. Na uitleenbeurten aan Charlton Athletic, Coventry City en Burnley lijkt hij steeds dichter tegen het eerste elftal aan te zitten. Bij Chelsea heeft hij echter hevige concurrentie van onder meer Marc Cucurella, Ben Chilwell en Lewis Hall. In de afsluitende oefenduels van de voorbereiding moest Maatsen dan ook genoegen nemen met invalbeurten. Zondag begint Chelsea aan het Premier League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Liverpool, die om 17.30 uur wordt afgewerkt.