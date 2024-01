Vertrekt Kimmich bij Bayern? Duitser betrokken in ruildeal tussen grootmachten

Joshua Kimmich gaat zijn loopbaan mogelijk voortzetten bij Paris Saint-Germain, zo meldt L'Équipe maandagmiddag. De Franse club probeert hem te betrekken in een ruildeal met Bayern München, dat op zijn beurt weer geïnteresseerd is in Nordi Mukiele.

Bayern heeft volgens L'Équipe een huurtransfer voor Mukiele in gedachten met optie tot koop van 25 miljoen euro. De Franse centrale verdediger annex rechtsback is broodnodig, daar Sport Bild afgelopen week onthulde dat Thomas Tuchel wil experimenteren met een driemansverdediging.

Ook de namen van Eric Dier, Jorrel Hato, Raphaël Varane en Trevoh Chalobah passeerden de afgelopen weken de revue. Met Dier heeft de club volgens de Duitse tak van Sky Sports al een akkoord bereikt.

Ook zoekt der Rekordmeister naar ‘een echte verdedigende middenvelder'. João Palhinha van Fulham wordt door Bayern begeerd, maar wordt door de clubleiding te duur geacht.

De Londense club verlangt namelijk zestig miljoen euro voor de Portugees en dat is Bayern te gortig. Mogelijk is de Duitse recordkampioen wel bereid om dat bedrag op tafel te leggen als Kimmich wordt verkocht.

Kimmich, die door Tuchel niet wordt gezien als ‘echte nummer zes’, staat namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van PSG. De Franse recordkampioen wil de Duitser betrekken in een ruildeal met Mukiele.

Het Franse medium meldt zelfs dat de twee Europese grootmachten al gesprekken voeren over een overstap van Kimmich. Hoe reëel een overstap van de 28-jarige middenvelder is, wordt niet bekendgemaakt.

