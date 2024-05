Vertrekt Bijlow bij Feyenoord? Keeper op shortlist van 2 Premier League-topclubs

Justin Bijlow staat op de radar van zowel Arsenal als Liverpool, zo meldt journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf. Het gaat bij beide clubs om een rol als tweede doelman. Bijlow beschikt bij Feyenoord nog over een contract tot medio 2026.

De 26-jarige Nederlander staat volgens de berichtgeving ‘hoog op de shortlist’ bij de Engelse topclubs. Arsenal, dat tweede eindigde in de Premier League, wil een doelman aantrekken die er direct kan staan achter eerste keus David Raya en die ook de strijd met de Spaanse sluitpost aan kan gaan.

Bij Liverpool staat de interesse in Bijlow los van de komst van hoofdtrainer Arne Slot. Keepersscout van the Reds volgden de doelman van Feyenoord vorig jaar al. Scouts van Arsenal en Liverpool zaten op de tribune tijdens de Champions League-duels met Lazio, Atlético Madrid en Celtic (uit) om Bijlow van dichtbij aan het werk te zien.

Bronnen bij Arsenal melden dat de Londenaren op korte termijn een knoop gaan doorhakken over de komst van een bijna gelijkwaardige doelman aan Raya en dat Bijlow als een serieuze optie wordt beschouwd.

Volgens Van der Kraan denkt Albert Stuijvenberg, de assistent-trainer van Mikel Arteta bij Arsenal, dat Bijlow helemaal past in het aanvallende spelstysteem van the Gunners. Ook qua profiel en leeftijd zou de Oranje-international goed in het plaatje passen. "Jonge keepers hebben het fysiek en mentaal vaak moeilijk in de Premier League", aldus de journalist.

Blessuregevoeligheid kleeft echter ook aan Bijlow, maar zijn vele blessures zijn bij Arsenal bekend. "De club weet daardoor ook dat de doelman vooral door ongelukkige momenten (onder meer op de training) is uitgeschakeld."

Wellenreuther

Een vertrek van Bijlow kan mogelijk een langer verblijf van Timon Wellenreuther betekenen. De Duitse doelman startte het afgelopen seizoen bij Feyenoord als tweede keus, maar keepte tijdens de tweede seizoenshelft bij afwezigheid van Bijlow uitstekend. Nadat Bijlow vorige maand terugkeerde in de selectie, verloor Wellenreuther zijn plek onder de lat. De 28-jarige doelman sprak al uit dat hij komend seizoen ergens eerste keeper wil zijn.

