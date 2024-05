Vertrekt André Ramalho bij PSV? Viervoudig landskampioen toont interesse

André Ramalho kan zijn carrière voortzetten bij PAOK Saloniki, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International dinsdagochtend. De 32-jarige mandekker van PSV loopt eind juni uit zijn contract in Eindhoven, maar heeft een aanbieding op zak om die verbintenis te verlengen. Dan zou de Braziliaan financieel wel moeten inleveren, zo klinkt het.

Ramalho kon dit seizoen rekenen op een basisplaats onder Peter Bosz. De rechtspoot kwam uiteindelijk tot 46 wedstrijden namens PSV, dat beslag legde op de titel en overwinterde in de Champions League.

Hoewel PSV een aanbieding bij Ramalho heeft neergelegd om zijn aflopende verbintenis met naar verluidt één jaar te verlengen, heeft de speler nog niet toegehapt. Dat komt vermoedelijk omdat de voorwaarden in de nieuwe verbintenis lager zouden zijn dan in zijn huidige contract. Wel zou hij openstaan voor een langer verblijf, zo schrijft Rik Elfrink.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij PAOK zou de PSV’er ook de Champions League in kunnen, al moet de club dan wel eerst de play-offs (één tweeluik) overleven. De viervoudig kampioen hoopt Ramalho te verleiden tot een avontuur in Griekenland.

De Braziliaan kwam in de zomer van 2021 naar PSV, dat hem voor 2,5 miljoen euro overnam van RB Salzburg. Inmiddels staat de teller op 128 wedstrijden in Eindhovense dienst. Ramalho won tot dusver één landstitel, twee bekers en drie Johan Cruijff Schalen.

St. Juste en Flamingo

PSV is al langer op zoek naar een nieuwe rechtercentrale verdediger. De namen van Jeremiah St. Juste (Sporting Portugal) en Ryan Flamingo (FC Utrecht) worden al langer genoemd. St. Juste, die in Nederland een verleden heeft bij sc Heerenveen en Feyenoord, ligt nog tot medio 2026 vast in Portugal.

De 27-jarige verdediger is volgens Transfermarkt acht miljoen euro waard. Flamingo (21) was dit seizoen een sterkhouder bij FC Utrecht en moet volgens Transfermarkt drie miljoen euro kosten.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties