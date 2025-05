Vertrekkende PSV'er had in Eindhoven kunnen blijven als hij dat had gewild

Lucas Pérez had nog een jaar langer bij PSV kunnen blijven als hij dat had gewild, zo vertelt de 36-jarige spits in gesprek met MARCA. De Spanjaard heeft dat ‘door de omstandigheden’ niet gedaan en hoopt terug te keren in LaLiga.

PSV maakte woensdagmiddag al bekend dat het afscheid nam van Pérez. De spits, die goed herstelt van tuberculose, gaat in gesprek met MARCA in op zijn vertrek uit Eindhoven.

“Ze gaven me de mogelijkheid om nog een jaar te blijven als ik gelukkig was. Dat heb ik door de omstandigheden niet gedaan”, laat Pérez optekenen. De Spanjaard kijkt wel met een goed gevoel terug op zijn korte periode in Eindhoven.

“Ik wil de fans uit de grond van mijn hart bedanken. Ze hebben me, nadat ik tuberculose kreeg, ontzettend veel steun gegeven via social media. Dat is ook de grootsheid van PSV, haar mensen en werknemers. Ik heb nog steeds contact met hen.”

“Ik wil PSV uit de grond van mijn hart bedanken voor alle liefde die ze me hebben gegeven en voor alle hulp die ze me boden om te herstellen.”

Pérez weet nog niet waar zijn toekomst ligt, maar zou het liefst terugkeren in LaLiga. “Dat zou ik heel graag willen. Dat is mijn grootste doel. Maar goed, morgen kan de wereld er weer heel anders uitzien.”