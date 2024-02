‘Vertrek van Frenkie de Jong bij FC Barcelona ’dichterbij dan ooit‘’

De toekomst van Frenkie de Jong bij FC Barcelona ligt volledig open, zo schrijft Relevo. Journalist Lluís Canut wist donderdagavond in het programma Onze d'Esport 3 te onthullen dat de middenvelder niet langer onwelwillend tegenover een vertrek uit het Spotify Camp Nou staat. Ook de sportcommissie van Barcelona twijfelt.

Ondanks het feit dat Xavi De Jong nog altijd als een belangrijke speler beschouwt, zou het komende zomer zomaar tot een afscheid kunnen komen. De Nederlander zou teleurgesteld zijn in de huidige situatie bij Barça.

De Jong beweert dat het beeld dat hem is geschetst bij zijn komst niet wordt waargemaakt door de club. De sportieve malaise van de laatste jaren, gecombineerd met de financiële situatie, maken dat Barcelona geen favoriet is voor de Champions League-winst, een van Frenkies grootste wensen.

Volgens informatie van Relevo twijfelt Barcelona sterk aan een langere samenwerking met De Jong. De club zou niet rouwig zijn om zijn vertrek. Bij de sportcommissie daalt langzaam het besef in dat een van de belangrijkste spelers verkocht zal moeten worden, waarbij De Jong als topkandidaat wordt gezien.

De Jong staat er in het buitenland goed op en strijkt bovendien een riant salaris op bij Barcelona. Door uitstel van betalingen verdient hij dit seizoen naar verluidt zo'n 24,5 miljoen euro, waarmee hij een van de best betaalde spelers is.

Het standpunt van de sportcommissie staat in schril contrast met de uitspraken van Deco deze week, die hoopte niet te hoeven verkopen met als doel de ploeg bij elkaar te houden en zo sterker te maken.

Deco zei bovendien dat het een misvatting zou zijn om Ronald Araújo en De Jong te verkopen om Kylian Mbappé te kunnen contracteren. Ondanks de woorden van de Portugees lijkt het er echter op dat Barcelona er niet aan ontkomt om komende zomer te verkopen.

