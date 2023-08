Vertrek op komst: Feyenoorder gespot op vliegveld om transfer af te ronden

Woensdag, 9 augustus 2023 om 12:48 • Wessel Antes • Laatste update: 13:07

Ezequiel Bullaude is in Argentinië aangekomen om zijn transfer naar Boca Juniors af te ronden, zo blijkt uit een foto van journalist Leandro Aguilera. De 22-jarige middenvelder, die afgelopen vrijdag tijdens de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1 nederlaag) al niet meer op de bank zat, vertrekt voor anderhalf jaar op huurbasis naar zijn geboorteland. In januari 2025 heeft Boca de optie om Bullaude definitief over te nemen van Feyenoord, waardoor de kans op een terugkeer nihil lijkt. De aanvallende middenvelder ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast en kwam vorige zomer voor 2 miljoen euro over van Godoy Cruz.

Vorige week werd bekend dat Bullaude goed in de markt ligt. Volgens 1908.nl hadden maar liefst zeven clubs concrete interesse in de technische rechtspoot. Naast Boca waren dat Bologna, SC Braga, Grêmio, Cruzeiro, Elche en Vasco da Gama. Lang leek Bullaude onderweg naar de laatstgenoemde club, maar Boca wist de Brazilianen af te troeven. De Argentijnen kunnen Bullaude definitief overnemen van Feyenoord indien de samenwerking bevalt. Welke potentiële transfersom daar mee gemoeid is, is nog onbekend.

Ezequiel Bullaude llegó a la Argentina. El mediocampista se hará la revisión médica y firmará su contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2024. Es el quinto refuerzo del plantel que dirige Jorge Almirón. ¿Será el último? Todo indica que no. pic.twitter.com/B9fKGIUQMo — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 9, 2023

Boca was al geruime tijd op zoek naar een aanvallende middenvelder en heeft met Bullaude nu dus beet. In het afgelopen seizoen kwam de Argentijn tot 15 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij eenmaal wist te scoren en twee assists afleverde. Even leek het erop dat Bullaude Europa niet zou willen verlaten, daar hij zijn carrière op dat continent had willen vervolgen, maar nu heeft Boca hem alsnog overtuigd. De club sloeg eerder deze maand nog een grote slag met het aantrekken van Edinson Cavani. De Uruguayaan tekende tot eind 2024.

Bij Feyenoord leek het uitzicht op speeltijd voor Bullaude weer wat groter te worden na het vertrek van Sebastian Szymanski naar Fenerbahçe. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen gebruikte Slot echter voornamelijk Quinten Timber als nummer 10, waarna snel duidelijk werd dat een toekomst in De Kuip voor Bullaude ver weg was. Bovendien versterkten de Rotterdammers zich met Calvin Stengs, die gezien de interesse van Feyenoord in meerdere buitenspelers zijn minuten vooral op de 10-positie lijkt te gaan maken. Wel meldt 1908.nl dat Feyenoord de markt aan het verkennen is voor een vervanger van Bullaude.