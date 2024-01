Vertrek op komst bij Ajax? ‘Typische speler waar clubs voor komen’

Sjoerd Mossou acht de kans groot dat Chuba Akpom in de laatste dagen van de winterwindow vertrekt bij Ajax. De Engelse aanvaller is onder John van 't Schip niet verzekerd van een basisplaats en staat er in het buitenland goed op. Ajax lijkt bovendien mee te willen werken aan een vertrek.

Waar Ajax eerder nog stellig was en Akpom niet leek te willen laten gaan, behoort een transfer nu mogelijk toch tot de mogelijkheden, zo schrijft De Telegraaf. "Clubs die de Engelsman willen huren, zijn kansloos, tenzij er een verplichte koopoptie in het contract wordt opgenomen", wordt er geschreven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ajax zet bij een vertrek van Akpom in op een directe verkoop. De Amsterdammers verlangen daarbij een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen euro, zo klinkt het. Akpom werd vorig jaar zomer door Sven Mislintat voor ruim 12 miljoen euro overgenomen van Middlesbrough.

Gewild

"Akpom vind ik een geinige speler, dat is zeker niet de grootste miskoop van Mislintat", stelt Mossou in de. "Dat had best wel een leuke Ajax-speler kunnen worden als invaller. Die hoef je niet te verkopen, maar dat is wel een typische speler waar clubs voor komen."

"Een speler als Medic geloven ze wel, maar een spits kan de helft van de clubs vaak wel gebruiken. Clubs als Lille of Nottingham Forest durven dat gokje nog wel te wagen. Hij heeft toch Ajax achter zijn naam staan. Dat soort spelers raak je wel kwijt."

Voor Forbs geldt hetzelfde, vindt Mossou. "Maar daarvan snap ik wel dat Van 't Schip het niet wil hebben. Die kunnen ze nog goed gebruiken als backup. Bovendien is hij jong en kan hij zich nog wel ontwikkelen."

Voetbal International wist maandag te melden dat Akpom op de radar staat bij Lille OSC en clubs uit de Premier League en de Bundesliga. Een bod van Lille werd naar verluidt al afgewezen. De Fransen willen de aanvaller huren met optie tot koop, maar daar voelt Ajax niks voor.

Vanuit Engeland wordt gerept over interesse van Crystal Palace. De middenmoter uit de Premier League is de laatste weken redelijk uit vorm en kan wel een offensieve impuls gebruiken. In Amsterdam zijn ze alleen bereid om mee te werken als 'de hoofdprijs' wordt betaald.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties