'Vertrek Bruno Fernandes bij Manchester United weer een stap dichterbij'

De kans dat Bruno Fernandes (30) deze zomer naar de Saudi Pro League vertrekt, is weer wat groter geworden. Journalist Ben Jacobs van GiveMeSport weet dat Al-Hilal een positief onderhoud heeft gehad met de Portugees. De Saudi’s hebben vertrouwen in een goede afloop.

De interesse van Al-Hilal in Fernandes is al een tijdje bekend. De Saudi’s willen heel ver gaan om de aanvoerder van Manchester United binnen te halen en hebben hem een driejarig contract aangeboden met een totaal salarispakket van een slordige 237 miljoen euro, inclusief bonussen.

Fernandes’ zaakwaarnemer Miguel Pinho hield donderdag positieve gesprekken met Al-Hilal, dat Fernandes volgens de Daily Mail een ultimatum had opgelegd van 72 uur. Die deadline blijkt toch niet heel strikt, al wil Al-Hilal hem in kunnen zetten op het WK voor Clubs.

Enige haast is dus wel geboden. Fernandes heeft Al-Hilal nog geen ‘nee’ verkocht, wat het vertrouwen bij de Saudi’s verder heeft doen toenemen. Manchester United wacht de ontwikkelingen af. Als de transfer doorgaat, incasseert de Engelse grootmacht een slordige 118 miljoen euro.

Fernandes heeft een moeilijk jaar achter de rug met Manchester United, dat vijftiende eindigde in de Premier League en de Europa League-finale verloor van Tottenham Hotspur. The Red Devils spelen daardoor geen Europees voetbal komend seizoen, wat zij voelen in hun portemonnee.

De 118 miljoen euro die Man United in het vooruitzicht is gesteld kan de club flink op weg helpen op de zomerse transfermarkt. Fernandes, die tot medio 2027 vastligt met de optie op een extra seizoen, liet na de wedstrijd tegen Spurs weten te willen nadenken over een vertrek als de club dat financieel verantwoord acht.

Als Fernandes het aanbod accepteert en per jaar zo’n 77 miljoen euro aan salaris op gaat strijken, wordt hij in één klap de op twee na best betaalde voetballer ter wereld. Alleen Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en Karim Benzema (Ittihad Club) verdienen meer.