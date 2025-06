PSV zeer hoopvol dat speler met 16 goals in 35 duels spoedig gaat verlengen

PSV hoopt Ivan Perisic voor de club te kunnen behouden. Volgens Voetbal International leeft binnen de Eindhovense club de hoop dat de 36-jarige Kroaat op zeer korte termijn een handtekening zet onder een nieuw contract.

De clubleiding van PSV heeft de wens dat Perisic na deze interlandperiode gaat tekenen in het Philips Stadion. Er moet ook snel zaken worden gedaan, daar de routinier over een aflopend contract beschikt en vanaf 30 juni transfervrij is.

De toekomst van Perisic, afgelopen seizoen één van de uitblinkers bij PSV, is al langer onderwerp van gesprek. De vleugelaanvaller zei 'nee' tegen Olympique Marseille, terwijl FC Barcelona contact zocht om te horen wat de mogelijkheden zijn.

"Er is tussen partijen inderdaad contact (geweest), maar er is nu nog geen aanwijzing dat de Spanjaarden hem daadwerkelijk gaan aantrekken", schreef Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

PSV wil dolgraag het contract verlengen van Perisic, maar mocht FC Barcelona een formele aanbieding neerleggen bij zijn entourage, zou Perisic de stap graag maken.

Perisic scoorde maandag voor Kroatië, dat weinig te duchten had van Tsjechië: 5-1. Hij scoorde vrijdag ook tegen Andorra (0-7), en gaf daarnaast drie assists.

De routinier, met een verleden bij onder meer Inter, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur en Bayern München, trok tot dusver 35 keer het shirt van PSV aan. In die reeks maakte Perisic zestien goals en bereidde hij elf keer een doelpunt voor.