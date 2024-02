Verslaggever MVV door het stof na sof bij Jong Ajax: ‘Heel boos in emotie’

Verslaggever Ralf Crutzen, bekend van zijn vermakelijke manier van Twitteren met het officiële account van MVV Maastricht, heeft zijn excuses aangeboden voor een tweet tijdens de uitwedstrijd tegen Jong Ajax (3-0). Crutzen vierde zijn frustraties bod op X.

MVV had het maandagavond heel zwaar op Sportcomplex De Toekomst. Jong Ajax trad in het Keuken Kampioen Divisie-duel aan met miljoenenaankopen als Sivert Mannsverk en Anton Gaaei. Na twee vroege doelpunten van Julian Rijkhoff, een winterse aankoop van Ajax, meldde MVV zich met een woedende tweet op X.

"Julian Rijkhoff werd deze winter gehaald voor een bedrag dat gelijk is aan twee keer de salarisbegroting van MVV", claimde Crutzen. "Meer waard dan onze selectie, maar mooi voor het hele Nederlandse voetbal dat die vanavond onze periodekansen aan gort mag schieten."

MVV stond voorafgaand aan het treffen met Jong Ajax tweede in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie. Met een zege op De Toekomst zou de ploeg van Maurice Verberne de koppositie in de periode in handen nemen.

De tweet van Crutzen werd snel verwijderd, maar ging desondanks al rond op sociale media. Hij biedt zijn excuses aan. "Er zijn mensen die weg moeten blijven van Twitter als ze gedronken hebben", schrijft hij op X.

"Ik heb dat als MVV tegen beloftenteams speelt. Heel boos in emotie iets tweeten omdat je weer verliest op maandagavond, het weer inslikken en dan even later weer heel boos zijn."

Terugkeer

Vorig jaar april besloot Crutzen zijn werkzaamheden als vrijwilliger bij de club nog neer te leggen. De bewierookte Twitter-verslaggever voelde zich daartoe genoodzaakt, omdat 'bepaalde mensen binnen de club ervoor zorgen dat het niet meer werkbaar is'.

"Met heel veel pijn in het hart: waar ik het seizoen nog af zou maken als Twitteraar van MVV, heb ik besloten om er per direct mee te stoppen", schreef Crutzen op zijn eigen account. Dit seizoen keerde hij terug.

