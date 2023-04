7 verschillende doelpuntenmakers zorgen voor Londens doelpuntenfestijn

Zaterdag, 29 april 2023 om 15:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:57

Crystal Palace heeft zaterdagmiddag na een zeer vermakelijk duel met West Ham United de volle buit gepakt. The Eagles waren op Selhurst Park met 4-3 te sterk dankzij doelpunten van Jordan Ayew, Wilfried Zaha, Jeffrey Schlupp en Eberechi Eze. Tomas Soucek, Michail Antonio en Nayef Aguerd kwamen op het scorebord namens de uitploeg. Palace neemt door de overwinning de elfde plaats in de Premier League over van Chelsea, terwijl West Ham op plek vijftien blijft staan. Het verschil met de degradatiezone bedraagt slechts vijf punten voor the Hammers.

Roy Hodgson voerde vier wijzigingen door in zijn elftal. Zaha keerde terug van een blessure, terwijl Joel Ward, Cheick Doucouré, en Schlupp eveneens aan de aftrap stonden. David Moyes koos voor Emerson en Pablo Fornals vanaf het beginsignaal. Het tweetal moest het in het verloren duel met Liverpool (1-2) van afgelopen woensdag nog doen met een rol als wisselspeler. De wedstrijd op Selhurst Park begon een kwartier later omdat er technische problemen waren met de toegangspoortjes, waardoor de supporters niet op tijd in het stadion konden komen.

De thuisploeg zag hoe West Ham na ruim tien minuten spelen op voorsprong kwam via Soucek. Een hoekschop van Jarrod Bowen werd heel slecht uitverdedigd door Michael Olise, die de bal zo in de voeten kopte van Soucek. De middenvelder van the Hammers bedacht zich niet en schoot in één keer hard raak: 0-1. Heel lang konden de bezoekers echter niet genieten van die treffer, aangezien Palace slechts vier minuten later langszij kwam. Olise dribbelde naar binnen en gaf mee aan Ayew, die in de korte hoek achter Lukasz Fabianski binnen werkte: 1-1.

De man van de fout bij de 0-1 maakte zijn flater daardoor direct goed en was na twintig minuten spelen wederom belangrijk. Een lange pass van Joachim Andersen – die in Nederland een verleden heeft bij FC Twente – kwam in twee instanties aan bij Olise, die vervolgens hard en laag voorgaf richting het doel. Ayew probeerde het achter zijn standbeen, maar kon de bal niet raken. De spits zag tot zijn opluchting dat Zaha nog bij de tweede paal stond en die schoot met links in de rechterbovenhoek binnen: 2-1. De thuisploeg breidde de marge nog voor rust uit naar twee via Schlupp, die Soucek van de bal liep en daarna door de benen van Fabianski raak schoot: 3-1.

Ook Soucek, die aan de basis stond van die tegengoal, maakte zijn fout vervolgens goed. De Tsjech verlengde een corner tien minuten voor rust richting de tweede paal en daar maakte Antonio dankbaar gebruik van. De Jamaicaan kon in het lege net binnenkoppen en de marge daardoor terugbrengen naar één: 3-2. Ook na rust ging het doelpuntenfestijn door op Selhurst Park. Ruim twintig minuten na de start van het tweede bedrijf veroorzaakte Aguerd een strafschop nadat hij Eze neerhaalde. De middenvelder ging zelf achter de bal staan en stuurde Fabianski de verkeerde kant op: 4-2.

Nog geen tien minuten later maakte ook Aguerd zijn persoonlijke fout goed. Een hoekschop van Bowen werd opnieuw verlengd door Soucek, dit keer richting de Marokkaanse verdediger. Aguerd kwam boven zijn directe tegenstander en kopte raak: 4-3. West Ham ging in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker, maar die zou niet meer vallen.