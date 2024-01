Verrassing in opstelling Feyenoord: eerste basisplaats van het seizoen

De opstelling van Feyenoord voor het duel met FC Twente is bekend. Trainer Arne Slot kiest er opnieuw voor om met Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten te spelen. Ook de basisplaats van Thomas van den Belt valt op. Hij vervangt Calvin Stengs en begint voor het eerst dit seizoen in de basis van een Eredivisie-duel. Het duel in De Kuip begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Justin Bijlow staat onder de lat bij Feyenoord, dat met vier verdedigers aantreedt. Van rechts naar links: Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld moeten Mats Wieffer en Quinten Timber voor de controle zorgen, terwijl Thomas van den Belt de vooruitgeschoven man is. Spits Santiago Gimenez wordt geflankeerd door Nieuwkoop (rechts) en Igor Paixão (links).

Feyenoord gaat de kraker tegen Twente met een goed gevoel in na de midweekse bekerzege op PSV (1-0). Bovendien kan Slot weer rekenen op Ramiz Zerrouki en Yankuba Minteh. De Algerijn en de Gambiaan strandden deze week op de Afrika Cup en keerden snel terug naar Rotterdam. Slot moet Ayase Ueda en Alireza Jahanbakhsh nog wel missen, daar Japan en Iran de knock-outfase hebben bereikt van de Azië Cup.

Slot liet vrijdag op de persconferentie weten eenzelfde soort prestatie van zijn team te verwachten als tegen PSV. Eerder dit seizoen verloor Feyenoord de onderlinge ontmoeting met Twente met 2-1. Dat gebeurde enkele dagen na de zege van de Rotterdammers op Lazio in de Champions League (3-1). "We nemen ook de les mee van de wedstrijd tegen Twente, waar we vier dagen daarvoor tegen Lazio een van onze beste wedstrijden van het seizoen hadden gespeeld."

Twente

Bij Twente draaide het afgelopen week vooral om Manfred Ugalde. De Costa Ricaan tekent op korte termijn bij Spartak Moskou. Volgens Twente-trainer Joseph Oosting heeft de naderende transfer van de spits de selectie beziggehouden. “Je werkt met elkaar ergens naar toe en als zoiets bekend wordt maakt het de week wat onrustig", vertelde hij tegenover de clubkanalen van Twente.

Oosting heeft twijfelgevallen Sem Steijn en Ricky van Wolfswinkel wel bij de selectie, maar zij beginnen op de bank. Vermoedelijk start Joshua Brenet als rechtsbuiten en is Daan Rots op papier de centrumspits. De flankspeler lijkt echter vooral te gaan zwerven. Michel Vlap is de derde aanvaller.

"We gaan er alles aan doen om daar een goed resultaat op te halen", stelde Oosting bij RTV Oost. "Het is een kans om dichter bij Feyenoord te komen, want het is een directe concurrent van ons." Bij een nederlaag in Rotterdam lijkt Twente, dat nu vijf punten minder heeft dan Feyenoord, plek twee definitief te moeten vergeten.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Van den Belt, Timber; Nieuwkoop, Gimenez, Paixão.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjolo, Sadílek, Eiting; Brenet, Rots, Vlap.

