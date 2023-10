Verrassende basisplaats bij Oranje voor Ajacied; ook Weghorst aan de aftrap

Maandag, 16 oktober 2023 om 19:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:03

De opstelling van het Nederlands elftal voor het duel met Griekenland is bekend. Bondscoach Ronald Koeman voert twee wijzigingen door ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Frankrijk (1-2). Marten de Roon en Joey Veerman nemen plaats op de bank, wat inhoudt dat Mats Wieffer en Steven Bergwijn aan de aftrap staan. Het mogelijk cruciale EK-kwalificatieduel begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen maakte vrijdag zijn debuut tegen Frankrijk en blijft ook tegen de Grieken onder de lat staan. De goalie ziet drie centrale verdedigers voor zich staan: Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Denzel Dumfries en Quilindschy Hartman fungeren als wingbacks.

Centraal op het middenveld heeft Koeman besloten De Roon te slachtofferen. De middenvelder van Atalanta maakte tegen Frankrijk geen beste indruk en moet zijn plek afstaan aan Wieffer. De Feyenoorder wordt vergezeld door Tijjani Reijnders, die tegen de Fransen nog een linie hoger op het veld stond.

Steven Bergwijn begint daardoor als rechtsbuiten. Hij moet spits Weghorst van bruikbare ballen voorzien. Xavi Simons staat aan de linkerkant vlak achter de boomlange aanvaller. Weghorst viel tegen Frankrijk nog geblesseerd uit, maar is toch op tijd fit. Daardoor begint Donyell Malen wederom op de bank.

Griekenland was voor het laatst in 2012 aanwezig op een EK. Sindsdien kenden de Galanolefki een mindere fase. Dit keer is de Europees kampioen van 2004 plots zeer dicht bij kwalificatie. Als het erin slaagt Oranje te verslaan, is een punt tegen Frankrijk hoe dan ook voldoende. Een gelijkspel betekent hoogstwaarschijnlijk dat het land terechtkomt op de derde plaats. Het onderling resultaat is dan in het voordeel van Oranje, dat dan aan zeges op Ierland (thuis) en Gibraltar (uit) altijd voldoende heeft voor plaatsing. Ook als Griekenland wint van Frankrijk.

Oranje weet dus wat het in ieder geval niet moet doen: verliezen. Het lijkt een onwaarschijnlijk scenario, maar als Griekenland met vier of meer doelpunten verschil weet te winnen, is Oranje hoe dan ook 'verzekerd' van de derde plaats. Dan zal de ploeg van bondscoach Ronald Koeman via de play-offs een ticket moeten zien te bemachtigen. De bondscoach gaat vanzelfsprekend uit van een positiever scenario. "We zullen als team bij elkaar moeten blijven, slim zijn en de rust vinden om in balbezit te zijn en te blijven. Dat zal belangrijk zijn.”

Opstelling Griekenland: Vlachodimos; Rota, Retsos, Mavropanos, Koulierakis; Bakasetas, Mantalos, Kourbelis; Masouras, Ioannidis, Tsimikas.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, Aké; Dumfries, Wieffer, Reijnders, Hartman; Simons, Weghorst, Bergwijn.