Veroordeelde Quincy Promes wil zo snel mogelijk terugkeren naar Nederland

Quincy Promes wil zo spoedig mogelijk terugkeren naar Nederland. De aanvaller (33), thans actief in Dubai, wil zich in het gerechtshof verdedigen tegen de veroordelingen voor het neersteken van zijn neef en betrokkenheid bij grootschalige handel in cocaïne. ''Er wordt vaak gezegd dat ik op de vlucht ben maar ik probeer al een tijd contact te maken met justitie om het op te lossen'', zo klinkt het tegenover De Telegraaf.

Promes wacht in Nederland een gevangenisstraf van in totaal zevenenhalf jaar gevangenisstraf uitzitten. De vleugelaanvaller verblijft echter al sinds 2024 in Dubai. De Nederlandse autoriteiten hebben om uitlevering gevraagd, maar de procedure om Promes in ons land in de cel te krijgen verloopt zeer traag.

Cem Polat, de nieuwe advocaat van Promes, benadrukt dat zijn cliënt wil meewerken aan een oplossing. De strafpleiter is van plan om dinsdag een schorsingsverzoek in te dienen, zodat de aanvaller niet direct wordt gearresteerd bij terugkeer in Nederland.

Promes wil daarnaast vrij kunnen reizen, zodat hij tijdens het proces in hoger beroep zijn loopbaan kan voortzetten. Promes verleent volledige medewerking en is bereid aan een celstraf te beginnen als hem definitief een straf wordt opgelegd.

De aanvaller is daarnaast van plan om jongeren voorlichting te geven over de gevaren van het in contact komen met de criminele wereld. ''Ik ga niet liegen dat ik Nederland erg mis en graag terug wil komen. Er wordt ook al heel vaak gezegd dat ik op de vlucht ben maar ik probeer al een tijd contact te maken met justitie om het op te lossen'' zo verklaart hij in de uitzending van RTL Boulevard van maandag.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat Promes zo snel mogelijk aan zijn gevangenisstraf begint in Nederland. Dat de aanvaller bij eerdere zittingen niet kwam opdagen en bij verstek werd veroordeeld, wordt Promes behoorlijk kwalijk genomen.

Promes legt één en ander uit in RTL Boulevard. ''Ik had te maken met contractuele verplichtingen naar mijn club Spartak Moskou. Toen ik erachter kwam dat mijn zaak liep in Nederland was ik al uitlandig dus was het voor mij lastig om die keuze te maken en naar Nederland af te reizen. Ik kan niet in de hand bijten die me voedt op dat moment. Zo zit ik niet in elkaar.''

Voor het neersteken van een neef op een familiefeest in Abcoude in 2020 kreeg Promes anderhalf jaar celstraf. Vanwege grootschalige drugshandel kwamen daar nog eens een gevangenisstraf van zes jaar bij.

Promes weigert overigens om te zeggen of hij schuldig is. ''Dat zijn inhoudelijke vragen waar ik geen uitspraak over kan doen, op advies van mijn advocaat.''