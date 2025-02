Veroordeelde Jamal Amofa verlaat Go Ahead Eagles voor eerste buitenlandse avontuur

Jamal Amofa is niet langer speler van Go Ahead Eagles, zo maakt de club uit Deventer bekend. De 26-jarige verdediger vervolgt zijn carrière bij het Bulgaarse Botev Plovdiv.

Amofa werd eind vorig jaar veroordeeld voor het mishandelen van zijn partner. De Amsterdammer kreeg een taakstraf van honderd uur, waarvan veertig uur voorwaardelijk, opgelegd.

Bij Go Ahead Eagles speelde Amofa al langere tijd geen rol meer. In een kort statement op de clubwebsite neemt de huidige nummer zeven van de Eredivisie afscheid van de mandekker.

“In de afgelopen periode hebben Go Ahead Eagles en Jamal Amofa naar een oplossing gezocht voor zijn situatie. Go Ahead Eagles en het Bulgaarse Botev Plovdiv hebben nu een overeenstemming bereikt over de overstap van Amofa. De centrale verdediger tekende vandaag een contract bij de Bulgaren.”

Go Ahead Eagles nam Amofa in de zomer van 2022 transfervrij over van ADO Den Haag. Bij Botev Plovdiv heeft hij voor drie seizoenen getekend. Transfermarkt schat Amofa’s huidige marktwaarde op 550.000 euro.

Botev Plovdiv staat momenteel tweede in de Efbet Liga, het hoogste niveau van Bulgarije. Amofa gaat spelen met Anthony Ujah (34), die in het verleden furore maakte als spits in de Bundesliga.