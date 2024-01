Vernietigend oordeel over dure aankoop van PSV: ‘Hele rare acties zijn dit’

Kees Kwakman is in de rust van de wedstrijd PSV - Almere City FC (1-0) uitermate kritisch op Hirving Lozano. De analist van ESPN zag de linksbuiten van PSV, die afgelopen zomer teruggehaald werd van Napoli, moeite hebben met zijn techniek en balbehandeling.

PSV kwam in de slotfase van de eerste helft op voorsprong via een goal van Luuk de Jong, maar overtuigde allesbehalve. Dat wijt Kwakman onder andere aan de linksbuiten van PSV. "Lozano... Hij overtuigt eigenlijk het hele seizoen nog niet, op die ene wedstrijd tegen Ajax na waar hij drie goals maakte..."

Lozano verslikte zich een aantal keer in zijn dribbels. "Die balbehandeling van hem... Dat je denkt: waar is je techniek? Johan Bakayoko komt er op rechts ook nog niet aan te pas hoor, maar bij Lozano zie je het ook aan zijn techniek en balbehandeling. Het is alsof-ie stroom op zijn voeten heeft staan."

"Hij geeft zoveel rare passes ook", zegt Kwakman terwijl er beelden worden getoond van een dramatische breedtepass van Lozano, die niet in de buurt bij een ploeggenoot kwam. "Hele rare acties en totaal niet overtuigend."

Kwakman had meer verwacht toen PSV in de zomer vijftien miljoen euro neertelde voor Lozano. "Ik weet dat hij dat verfijnde nooit heel erg heeft gehad, maar als je terugkomt van zo'n avontuur bij Napoli, waar hij toch ook heel belangrijk is geweest, mag je toch wel wat meer verwachten."

"Het zou me niet verbazen als Bosz ervoor kiest om Noa Lang op links te zetten en met Isaac Babadi op 10 te gaan spelen", voorspelde Kwakman. PSV begon echter met dezelfde elf namen aan de tweede helft.

