Vermoedelijke XI's Feyenoord en Roma: Slot kiest strijdplan; speelt Dybala?

Donderdag, 20 april 2023 om 11:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:22

Na de minieme overwinning van vorige week in De Kuip wacht Feyenoord donderdag de laatste van de twee ontmoetingen met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Met de 1-0 voorsprong is de buit nog allerminst binnen, maar kent de ploeg van Arne Slot in ieder geval een prima uitgangspositie voor de return. Slot kiest vermoedelijk precies voor dezelfde namen als in Rotterdam, terwijl José Mourinho toch besluit om Paulo Dybala niet te laten starten.

Door een unieksoortige afstandsknal van Mats Wieffer trok Feyenoord vorige week een 1-0 overwinning over de streep. De seizoensrevelatie kan, zo schrijft het Algemeen Dagblad, ook donderdag weer rekenen op een basisplaats. Wieffer vormt een middenveld met Sebastian Szymanski en Orkun Kökçü en ziet voor zich het aanvalstrio Oussama Idrissi, Santiago Giménez en Alireza Jahanbakhsh. Laatstgenoemde werd zondag tegen SC Cambuur (0-3) nog geslachtofferd voor Igor Paixão, maar krijgt nu weer het vertrouwen.

De defensie van Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida blijft ongewijzigd in Stadio Olimpico. Justin Bijlow mag net als in De Kuip een week eerder starten en zich zo opmaken voor zijn derde duel sinds zijn polsblessure begin februari. Dybala hoeft hij, zo lijkt het, niet te vrezen. Mourinho sprak op de persconferentie al zijn twijfel uit over het meespelen van de Argentijn en besluit nu het zekere voor het onzekere te nemen. Nota bene Georginio Wijnaldum speelt in zijn plaats als verkapte rechtsbuiten.

Bij winst neemt Feyenoord bijna een jaar na dato – en voor zover het kan – revanche op de verloren Conference League-finale. Daarin was Roma óók de tegenstander en was het met 1-0 te sterk. Slot is in ieder geval vol vertrouwen voor donderdag. "In september werden we tegen Lazio helemaal overlopen. Maar we zijn nu verder. Fysiek zijn we veel sterker dan toen, we houden het langer vol, en we zetten ook veel beter druk dan toen", sprak de oefenmeester woensdag op de persconferentie. Het duel in het Stadio Olimpico wordt afgetrapt om 21.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Veronica en op ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling AS Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Abraham, Pellegrini

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü; Szymanski; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi