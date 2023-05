Vermoedelijke XI’s Ajax en AZ: Kudus terug, Jansen mist drie sleutelspelers

Zaterdag, 6 mei 2023 om 08:50 • Wessel Antes • Laatste update: 08:51

Zaterdagavond staat om 21.00 uur de belangrijke wedstrijd tussen nummer drie Ajax en nummer vier AZ op het programma in de Eredivisie. De winnaar van het duel in de Johan Cruijff ArenA staat voorlopig op de derde plek, die recht geeft op de voorrondes van de Europa League. Ajax-trainer John Heitinga kan in Amsterdam weer rekenen op Mohammed Kudus, die volgens het Algemeen Dagblad in de basis begint. AZ-trainer Pascal Jansen moet puzzelen door de afwezigheid van sleutelspelers Dani de Wit en Jesper Karlsson.

Ajax zal zich in eigen huis willen herpakken na de verloren finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (1-1, 2-3 na strafschoppen). Heitinga wijzigt zijn elftal met drie namen ten opzichte van het duel in De Kuip. Devyne Rensch vervangt Jorge Sánchez op de rechtsbackpositie. Op het middenveld keert Kenneth Taylor terug van een schorsing, waardoor aanvoerder Dusan Tadic weer als aanvalsleider speelt. Brian Brobbey moet dus genoegen nemen met een plek op de bank.

De Amsterdammers moeten het zaterdag vermoedelijk doen zonder Steven Berghuis, die klachten heeft overgehouden aan de finale tegen PSV. Het is nog niet zeker over de linkspoot bij de selectie zit. Daartegenover staat de terugkeer van Kudus, die in de ArenA vermoedelijk direct begint. Heitinga verwacht verbetering van zijn elftal, zo is te lezen op de clubwebsite van Ajax. “In eigen huis weten we ons gesteund door ruim 50.000 supporters. We moeten het samen doen, als team op het veld maar ook met de supporters.”

Jesper Karlsson en Dani de Wit zijn niet fit genoeg voor de wedstrijd tegen Ajax.

Bij AZ ontbreken naast de al langer geblesseerde Bruno Martins Indi (knie) ook sleutelspelers Karlsson (bovenbeen) en De Wit (voet) nog steeds. De twee misten het thuisduel met RKC Waalwijk (3-0 winst), maar leken op de goede weg terug. Toch zijn Karlsson en De Wit niet fit genoeg bevonden voor het cruciale onderonsje in Amsterdam. Clubtopscorer Vangelis Pavlidis keert wel terug, wat ten koste gaat van een basisplek voor Mayckel Lahdo. De strijd om plek drie begint zaterdagavond om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Álvarez, Hato; Grillitsch, Taylor, Klaassen; Kudus, Tadic, Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode.