Vermoedelijke XI: zo gaat Feyenoord starten in het mogelijke kampioensduel

Zaterdag, 13 mei 2023 om 07:00 • Wessel Antes • Laatste update: 08:22

Feyenoord kan zondag na precies zes jaar weer een landstitel binnenslepen. Het elftal van trainer Arne Slot moet daarvoor winnen van Go Ahead Eagles, dat momenteel elfde staat in de Eredivisie. De Rotterdammers zullen het in de eigen Kuip in ieder geval moeten doen zonder Gernot Trauner, die vanwege een blessure ontbreekt. Daardoor krijgt Marcus Pedersen de kans om te starten in het mogelijke kampioensduel. Voorin verwacht het Algemeen Dagblad dat Igor Paixão zowel Alireza Jahanbakhsh als Oussama Idrissi voor zich moet dulden.

Justin Bijlow staat zondag onder de lat bij Feyenoord. De 25-jarige doelman is bij winst de enige selectiespeler die zijn tweede landstitel met de Rotterdammers achter zijn naam kan noteren, daar hij op 14 mei 2017 tegen Heracles Almelo (3-1 winst) al actief was als derde keeper. In de defensie kiest Slot verder voor Pedersen, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

Het middenveld wordt gevormd door Mats Wieffer, Sebastian Szymanski en aanvoerder Orkun Kökçü. Laatstgenoemde zal bij een overwinning als eerste de kampioensschaal in handen krijgen. De twintigvoudig international van Turkije is misschien wel dé karakterisering van het Feyenoord onder Slot, kijkend naar zijn groei in de afgelopen twee seizoenen. Clubiconen Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst reiken, indien Feyenoord weet te winnen van Go Ahead, zondag de schaal uit.

Voorin moet Paixão, die tegen Excelsior (2-0 winst) nog belangrijk was met een assist, plaatsmaken voor Alireza Jahanbakhsh. Santiago Giménez en Idrissi completeren het Rotterdamse elftal. Slot kan tijdens het eventuele kampioensduel naast Trauner geen beroep doen op Mimeirhel Benita en Patrik Wålemark. Op de voorbereidende persconferentie gaf de oefenmeester aan weinig druk te voelen. “De selectie is rustig.” De mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en is live te volgen via ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Rommens, Blomme, Adekanye, Willumsson; Lidberg, Edvardsen.