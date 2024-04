Vermoedelijke XI PSV: kiest Bosz tegen AZ voor Schouten of Mauro Júnior?

PSV kan zaterdag nog maar eens een reuzenstap richting de landstitel zetten. De Eindhovenaren wachten op papier wel een lastige wedstrijd tegen AZ, dat de laatste jaren in het Philips Stadion een angstgegner is gebleken. Trainer Peter Bosz lijkt geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van de 0-2 zege op Excelsior. De wedstrijd begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez zal onder de lat staan tegen AZ. Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest zijn normaliter de verdedigers van dienst. Ismael Saibari ontbreekt nog altijd wegens een blessure en dus wordt Mauro Júnior andermaal op het middenveld verwacht. De Braziliaan greep tegen Excelsior zijn kans en maakte na een klein uur spelen de belangrijke 0-1 tegen Excelsior.

Waar Saibari zeker niet van de partij is, staat er nog een klein vraagteken achter de naam van Jerdy Schouten. De controleur was niet fit genoeg om mee te doen tegen Excelsior en lijkt, mede door de overtuigende prestaties van Mauro Júnior, tegen AZ op de bank te beginnen. Bosz bevestigde Schouten terug te verwachten, maar het is dus nog de vraag of er direct een basisplaats in het verschiet ligt voor de Oranje-international. Joey Veerman is zeker van zijn plek en ook Guus Til lijkt zich op te mogen maken voor een basisplaats.

Voorin zal Luuk de Jong naar alle waarschijnlijkheid geflankeerd worden door Johan Bakayoko (rechts) en Malik Tillman (links). De afwezigheid van Saibari en Hirving Lozano laat zich voelen bij PSV, dat voorin weinig keuzemogelijkheden overhoudt. "Het goede nieuws is dat ze weer op de weg terug zijn”, werd Bosz geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Met name de afwezigheid van Saibari kwam als een verrassing, daar de Marokkaans international afgelopen weekend tegen NEC zou gaan starten, maar toch moest afhaken. Een invalbeurt zat toen er ook niet in. "Dat komt omdat hij na de warming up zelf niet zeker was. Daarna hebben we de intensiteit in de training wat teruggeschroefd en proberen we hem zo snel als mogelijk klaar te krijgen voor wedstrijden", aldus Bosz.

AZ

Aan de kant van AZ worden er evenmin wijzigingen in de opstelling verwacht. Lequincio Zeefuik, Mayckel Lahdo en Bruno Martins Indi waren er tijdens de ongekende 5-0 nederlaag tegen Heracles Almelo niet bij en zullen ook niet meereizen naar het Philips Stadion. David Møller Wolfe viel tegen AZ na een uur uit, maar de schade bij de Noor valt mee. "David heeft er niks aan overgehouden en is inzetbaar", bevestigde trainer Maarten Martens op de clubwebsite van de Alkmaarders.

Het grootste vraagstuk bij AZ is de linksbuitenpositie. Martens gaf de afgelopen weken afwisselend de voorkeur aan Myron van Brederode of Ruben van Bommel. Van Brederode kreeg tegen Heracles nog de voorkeur en bleef de hele wedstrijd staan, terwijl Van Bommel aan het begin van de tweede helft, bij een 3-0 achterstand, inviel voor Wouter Goes.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Til, Mauro Júnior; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Bazoer, Møller Wolfe; Clasie, D. de Wit, Belic; Mijnans, Pavlidis, Van Brederode.

