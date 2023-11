Vermoedelijke XI PSV: deze elf namen moeten het doen voor Bosz tegen Lens

Woensdag, 8 november 2023 om 07:50 • Wessel Antes • Laatste update: 09:25

PSV gaat woensdagavond een cruciale wedstrijd spelen in de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren bezetten na drie wedstrijden de laatste plaats in Groep B met slechts twee punten, waardoor in het Philips Stadion gewonnen moet worden van RC Lens. Het Eindhovens Dagblad verwacht dat trainer Peter Bosz tegen de Fransen kiest voor dezelfde elf namen als tegen Heracles Almelo (0-6 winst) afgelopen zaterdag.

Daardoor is Guus Til vermoedelijk weer de meest aanvallende middenvelder bij PSV. De vijfvoudig international van Oranje krijgt opnieuw de voorkeur boven Malik Tillman en Ismael Saibari. Laatstgenoemde moest zich zaterdagmiddag na een invalbeurt van 8 minuten weer laten wisselen met een oogblessure, maar lijkt tegen Lens gewoon bij de selectie van Bosz te zitten.

De in Apeldoorn geboren oefenmeester moet het tegen Lens nog wel doen zonder Armel Bella-Kotchap, Armando Obispo, Mauro Júnior en Noa Lang. Mauro en Obispo trainen al wel weer mee met PSV, maar maken nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van Bosz.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Lens benadrukte Bosz voornamelijk hoe cruciaal de wedstrijd is. “Deze moeten we winnen. Er is geen twijfel over wat we moeten doen. We zullen hier effectiever moeten zijn en nog meer kansen moeten creëren.” Uit in Frankrijk kwam PSV op voorsprong dankzij een fraai doelpunt van Johan Bakayoko, maar wist Elye Wahi uiteindelijk een eindstand van 1-1 te noteren.

Bosz kijkt er naar uit om zijn team weer in actie te zien op een hoger niveau. “Het begint ermee dat je durft te voetballen. Dat hebben we daar ook wel gedaan. Als er op fysiek gebied iets van ons gevraagd wordt, zullen we daarin mee moeten. We zullen top moeten zijn om deze wedstrijd te winnen, maar dat weet je in de Champions League.”

Waar het Algemeen Dagblad voornamelijk een belangrijke rol voor Hirving Lozano verwacht, stelt Bosz dat PSV vooral de eigen aanhang hard nodig gaat hebben. “Er komen nu behoorlijk wat fans van Lens mee, maar niet een heel stadion. Dat zit er wel voor ons nu. Dat zal een groot verschil kunnen zijn. Dat de supporters volledig achter ons staan, hopelijk helpt dat om te winnen.”

Tegenstander Lens moet het tegen PSV doen zonder Wuilker Farínez, Jimmy Cabot, Óscar Cortés en David Costa. Sterspeler Wahi, de doelpuntenmaker van Lens tijdens het heenduel in Stade Bollaert-Delelis, start opnieuw in de punt van de aanval. De wedstrijd tussen PSV en Lens begint woensdagavond om 21:00 uur en is live te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Til, Schouten; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Vermoedelijke opstelling Lens: Samba; Frankowski, Gradit, Danso, Medina, Haïdara; Mendy, Diouf; Sotoga, Wahi, Fulgini.