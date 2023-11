Vermoedelijke XI PSV: Bosz wijzigt zijn elftal op één plek na ruime zege op Ajax

Zaterdag, 4 november 2023 om 09:50 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:09

PSV gaat zaterdagmiddag in Almelo op bezoek bij Heracles. De verwachting is dat trainer Peter Bosz zijn basiself op één plek gaat wijzigen ten opzichte van het gewonnen duel met Ajax (5-2): Malik Tillman neemt waarschijnlijk plaats op de bank en wordt vervangen door Guus Til. Verder zal PSV ongewijzigd aantreden op Erve Asito.

Dat betekent dat Walter Benítez wederom onder de lat zal staan. Voor hem staan Jordan Tezen, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Vooral het centrale duo was een punt van aandacht in aanloop naar het duel met Heracles.

Ramalho is namelijk al weken het mikpunt van kritiek. De Braziliaan gaat met enige regelmaat in de fout, maar Bosz staat achter zijn verdediger. "André doet zeker niet alles goed, absoluut niet, maar het is altijd heel makkelijk om er één iemand uit te pikken. Natuurlijk moet hij zich verbeteren en heeft hij zijn mindere kanten, maar die kan ik van iedere twintig spelers die ik in mijn selectie heb noemen." Ook de keuze voor Boscagli was geen zekerheid, aangezien de blessuregevoelige Fransman voorheen liever niet op kunstgras uitkwam.

Op het middenveld neemt Til waarschijnlijk de plek van Tillman in. Laatstgenoemde maakte weinig indruk tegen Ajax en werd in de rust van die wedstrijd gewisseld, net als Joey Veerman. Til en Ismael Saibari kwamen toen in het veld en deden dat naar behoren. Een van deze twee 'tienen' zal de plek van Tilmann mogen innemen, en het Eindhovens Dagblad verwacht dat de keuze op Til valt.

Bosz zal weinig redenen zien om zijn aanvalslinie te wijzigen, daar er vijf keer gescoord werd tegen Ajax. Dat betekent dat Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano de aanvallers van PSV zijn zaterdagmiddag. Noa Lang ontbreekt nog altijd vanwege een blessure. Dat geldt overigens ook voor Armando Obispo, Mauro Júnior en Armel Bella-Kotchap. Heracles en PSV trappen af om 16.30 uur.

Vermoedelijke opstelling Heracles: Brouwer; Bakboord, Bultman, Hoogma, Roosken; Bruns, De Keersmaecker, Ouahim; Wehmeyer, Engels, Hansson.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano.