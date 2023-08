Vermoedelijke XI PSV: Bosz kiest voor basisdebutant in cruciaal CL-duel

Woensdag, 30 augustus 2023 om 06:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:31

PSV hoopt zich woensdagavond te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz moet het karwei, na het 2-2 gelijkspel van vorige week op bezoek bij Rangers, in eigen huis zien te klaren. Lukt dat, dan ligt er veertig miljoen euro klaar voor de Eindhovenaren. Vorig seizoen struikelde PSV in dezelfde fase van het toernooi over de Schotse topclub.

Waar PSV vorig jaar bezweek onder de druk en het hoofdtoernooi niet haalde, rekent Bosz ditmaal op een goed resultaat in eigen huis. De in Apeldoorn geboren oefenmeester gelooft niet dat zijn ploeg onder hoogspanning zal staan. "Dit zijn toch de mooiste wedstrijden om te spelen?", vertelde hij bij de NOS. "Het gaat nu echt ergens om. Je kan de Champions League bereiken. Dat is toch mooi om zo'n wedstrijd te mógen spelen. Als je dat niet aankan, als je dat niet mooi vindt, moet je niet bij PSV spelen."

In tegenstelling tot het duel in Glasgow voert Bosz één wijziging door. Op het middenveld neemt Jerdy Schouten de plek in van Ismael Saibari. Het is voor de van Bologna overgekomen middenvelder zijn eerste basisplaats. Schouten deed tegen Vitesse een helft mee en kwam op Ibrox een paar minuten voor het einde binnen de lijnen als centrale verdediger. Woensdagavond vormt hij het middenrif met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman.

Het lijkt erop dat ook Oliver Boscagli 'gewoon' inzetbaar is, al hield de Fransman zelf nog een slag om de arm dinsdag. "Ik ben hersteld, maar bij de laatste training wil ik wel kijken of ik me honderd procent voel. Dat lijkt er wel op, maar de laatste test is belangrijk en daarna overleg ik met de trainer." Boscagli vormt het hart van de defensie met de hevig bekritiseerde André Ramalho. Verwacht wordt dat PSV voor hem nog een vervanger in huis haalt.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Sangaré, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.