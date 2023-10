Vermoedelijke XI Oranje: Twee spelers moeten vrezen voor hun plek

Maandag, 16 oktober 2023 om 07:26 • Tom Rofekamp

Oranje staat maandagavond op een kruispunt in de EK-kwalificatie. In en tegen Griekenland moeten de manschappen van Ronald Koeman minimaal een punt halen, willen ze nog een reële kans maken op directe plaatsing voor het eindtoernooi in Duitsland van komende zomer. De wedstrijd tegen Frankrijk (1-2) gaf Koeman veel aanknopingspunten. De verwachting is dat Oranje met veel van dezelfde namen zal aantreden.

Door de vele blessures móést Koeman wel puzzelen tegen de Fransen. De bondscoach startte met een verkapte 3-4-2-1-formatie, waarbij Xavi Simons en Tijjani Reijnders als de twee schaduwspitsen achter aanvalsleider Wout Weghorst fungeerden. Weghorst viel echter al vroeg uit, waardoor Oranje meer dan een helft met Donyell Malen in de punt speelde. Eerstgenoemde is echter fit om te starten maandag, zo gaf Koeman al aan op de persconferentie.

Met Malen in het veld liep het echter beduidend beter dan met Weghorst. De aanvaller van Borussia Dortmund stond onder meer op de goede plek bij een afgekeurde treffer en kwam in de slotfase een teenlengte tekort om de 2-2 binnen te glijden. Wil Koeman met een dynamischer team beginnen, lijkt Malen de aangewezen man voor een basisplaats.

Naast Weghorst lijkt ook Marten de Roon te moeten vrezen. De Atalanta-middenvelder maakte geen beste beurt tegen de Fransen en werd bij rust al vervangen door Mats Wieffer. Die deed dat met verve, wat ook Koeman niet zal zijn ontgaan.

Vermoedelijk vinden de overige basisspelers van vrijdag zichzelf ook maandag op het startformulier. Daarbij ook debutanten Quilindschy Hartman en Bart Verbruggen. Met name eerstgenoemde – die bij zijn debuut ook direct zijn eerste interlandgoal mocht noteren – maakte een verdienstelijke indruk. Koeman liet op de persconferentie ook weten 'zeer tevreden' te zijn over Verbruggens vuurdoop.

"Ik was zeer tevreden over hem. Ik vond dat hij niet schuldig was bij allebei de goals van Frankrijk”, zo sprak de bondscoach. Over de rol van Lutsharel Geertruida bij de openingstreffer liet Koeman zich niet uit. De Feyenoorder werd bij een duel afgetroefd door directe tegenstander Kylian Mbappé, waarna de Franse superster de 0-1 binnen volleerde.

Toch lijkt Geertruida het vertrouwen te behouden. Op zo'n cruciaal moment als nu zal Koeman kiezen voor vastigheid, en Geertruida begon, mits fit, ook in de overige kwalificatieduels steeds aan de aftrap. Stefan de Vrij en Micky van de Ven zullen dus moeten hopen op een invalbeurt.

Eventuele uitweg

Bij Griekenland, dat vrijdag met 0-2 van Ierland won, is het oppassen voor Georgios Masouras. De vleugelspits van Olympiakos maakte er al vijf in zes kwalificatiewedstrijden, waarmee hij alleen Mbappé (zes uit zes) voor zich hoeft te dulden. AZ-spits Vangelis Pavlidis, die er al tien maakte in de eerste acht Eredivisie-duels, geniet normaliter een reserverol bij de Grieken.

Mocht Oranje verliezen in Athene en uiteindelijk directe kwalificatie mislopen, is er ook nog een uitweg via de Nations League. Omdat Oranje zijn groep met België, Polen en Wales wist te winnen, is het al verzekerd van een plek in de play-offs. Daar worden in totaal nog drie tickets voor het EK vergeven.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Geertruida, Van Dijk (c), Aké; Dumfries, Wieffer, Veerman, Hartman; Reijnders, Simons; Malen/Weghorst