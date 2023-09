Vermoedelijke XI Oranje: Geertruida ontbreekt, nog één twijfelgeval bij Koeman

Oranje staat zondag voor de vierde wedstrijd in de kwalificatie voor het EK 2024. In en tegen Ierland hoopt de selectie van Ronald Koeman de druk op groepskoploper Frankrijk op te voeren. De bondscoach lijkt met dezelfde elf te beginnen als tegen Griekenland. Alleen achter de naam van Nathan Aké staat nog een vraagteken.

De lach was zaterdag vaak op Koemans gezicht te zien tijdens de persconferentie. Dat had alles te maken met de klinkende zege op de Grieken donderdag. Oranje kwam in Eindhoven geen moment in de problemen en zette de ploeg van bondscoach Gus Poyet met 3-0 probleemloos opzij. Het vermoeden heerst dat Koeman grotendeels vasthoudt aan dezelfde elf als toen aan de aftrap verschenen.

Het betekent dat Mark Flekken weer op doel zal staan. De doelman van Brentford werd bij afwezigheid van Justin Bijlow (polsblessure) aangewezen als nieuwe nummer één. Over het defensieve centrum heerst de grootste twijfel. Nathan Aké viel donderdag al uit en Geertruida overkwam zaterdag hetzelfde tijdens de afsluitende training. Aké lijkt op tijd fit, maar Geertruida ontbreekt in de wedstrijdselectie. Matthijs de Ligt lijkt zijn logische vervanger.

Dat Stefan de Vrij donderdag eerder in het veld kwam, had namelijk met zijn ervaring als middelste man in een driemans centrum te maken. Koeman hintte op de persconferentie bovendien op speeltijd voor De Ligt. De Bayern-stopper wordt als hij speelt op de flanken vergezeld door Daley Blind (links) en Denzel Dumfries. Frenkie de Jong en Marten de Roon bewaken de balans op het middenveld; Cody Gakpo en Xavi Simons flankeren diepe spits Wout Weghorst.

In Dublin kan Oranje op negen punten uit vier duels komen in Groep B. Frankrijk staat met vijftien uit vijf stevig bovenaan; Griekenland staat net als Oranje op zes, maar heeft evenals de Fransen een duel meer gespeeld. Ierland lijkt met drie uit vier al zo goed als uitgeschakeld. De nummers één en twee in de groep plaatsen zich direct voor het EK. Het duel tussen Ierland en Nederland wordt om 20.45 uur afgetrapt en is te zien op NPO 1.

Vermoedeljke opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk (c), Aké; Blind, De Jong, De Roon, Simons; Gakpo, Weghorst