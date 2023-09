Vermoedelijke XI Oranje: dringen voor een plekje op het middenveld

Donderdag, 7 september 2023 om 07:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:10

Het Nederlands elftal vervolgt de EK-kwalificatiecyclus donderdagavond met een thuiswedstrijd tegen Griekenland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman dient een goed resultaat neer te zetten, daar het vertrouwen uiterst broos is na de teleurstellend verlopen Final Four van de Nations League. Vooral op het middenveld is het dringen geblazen voor een basisplek. Het duel tussen Nederland en Griekenland vangt om 20.45 uur aan en is live te zien bij de NPO.

Iemand die sowieso verzekerd is van een basisplaats is Mark Flekken. De doelman van Brentford krijgt het vertrouwen van Koeman en laat Andries Noppert en Bart Verbruggen achter zich in de pikorde. Justin Bijlow, tijdens de Final Four de eerste keus van Koeman, is er vanwege een blessure niet bij. "Flekken verdient het. Hij is al een lange periode in vorm en fit", zei Koeman woensdag tijdens de persconferentie.

De moeilijkste puzzel lijkt die op het middenveld, want wie is nou de ideale kompaan van Frenkie de Jong? Waar Koeman tijdens de Nations League koos voor Mats Wieffer, gaat de voorkeur nu waarschijnlijk uit naar Tijjani Reijnders. De geboren Zwollenaar heeft zich sinds zijn overstap van AZ naar AC Milan moeiteloos aangepast bij de Italiaanse topclub en kan dat zomaar beloond zien worden met zijn debuut. Ook Quilindschy Hartman, Bart Verbruggen, Ian Maatsen en Micky van de Ven kwamen nog nooit in actie voor Oranje.

Oud vertrouwd

Verwacht wordt dat Koeman in de achterhoede de voorkeur geeft aan Matthijs de Ligt als centrale verdediger boven Lutsharel Geertruida. De mandekker van Bayern München vormt een koppel met Virgil van Dijk. Denzel Dumfries en Nathan Aké bestrijken de vleugels. In de voorhoede moeten Donyell Malen en Noa Lang voor aanvoer zorgen richting Cody Gakpo. Memphis Depay is er vanwege een blessure niet bij. Dat geldt ook voor Steven Bergwijn en Sven Botman.

Gezien de cijfers moet Oranje het duel met Griekenland met vertrouwen tegemoet zien. Als het ergens om gaat, is het Nederlands elftal niet te verslaan in het Philips Stadion. Alle dertien EK- en WK-kwalificatieduels in Eindhoven werden gewonnen. Het doelsaldo is net zo imposant: 61 doelpunten voor, 1 doelpunt tegen. Van de negen keer dat Oranje tegen Griekenland speelde, werd er slechts één keer verloren. Dat was in september 2016 tijdens een oefenduel.

Oranje en Koeman zijn gebaat bij goede resultaten in de komende twee kwalificatieduels. Tijdens de Final Four van de Nations League wist de ploeg geen indruk te maken met een vierde plek en ook in de voorgaande EK-kwalificatiewedstrijden kon geen vuist worden gemaakt. Van Frankrijk werd kansloos verloren met 4-0. Gibraltar werd wel met 3-0 aan de kant geschoven, maar overtuigend was dat niet. Oranje bezet momenteel de vierde plek in Groep B.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Reijnders, De Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang.