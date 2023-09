Vermoedelijke XI Feyenoord: zo gaat Slot debuteren in de Champions League

Dinsdag, 19 september 2023 om 06:55 • Wessel Antes • Laatste update: 06:56

Feyenoord keert dinsdagavond terug in de Champions League. De Rotterdammers trappen om 21:00 uur in de eigen Kuip af tegen Celtic. Trainer Arne Slot moet het in de eerste twee groepsduels doen zonder Santiago Giménez, die is geschorst wegens de rode kaart die hij vorig seizoen pakte op bezoek bij AS Roma (4-1). Miljoenenaankoop Ayase Ueda ontbreekt wegens een spierblessure, waardoor Newcastle United-huurling Yankuba Minteh in de punt van de aanval gaat aantreden tegen de Schotten. Verder start Feyenoord met dezelfde tien namen als tegen sc Heerenveen (6-1) afgelopen zaterdag.

Dat Slot kiest voor Minteh als spits, is na de persconferentie geen verrassing meer. De oefenmeester gaf maandag duidelijk hints over het spelen van de Gambiaan. “Ik denk dat iedereen die hier zit wel weet wie er in het elftal zullen komen. Dan staan er drie spelers voorin die alle drie in de spits kunnen spelen, alle drie linksbuiten kunnen spelen en twee van de drie ook nog eens rechtsbuiten”, aldus Slot. “We gaan er straks nog op trainen en dan maken we die keuze.” De aanvallers zullen echter niet gebonden zijn aan één specifieke positie tegen Celtic, zo vertelde de trainer. “Het is ook niet uitgesloten dat de spitspositie in fases van de wedstrijd door verschillende spelers wordt ingevuld.”

Verder ziet Slot geen redenen om zijn opstelling te wijzigen. Timon Wellenreuther staat bij afwezigheid van Justin Bijlow (polsbreuk) nog altijd onder de lat en ziet voor zich een defensie met Lutsharel Geertruida, aanvoerder Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld gaat Feyenoord spelen met Mats Wieffer, Calvin Stengs en Quinten Timber. Voorin kiest Slot dus voor Igor Paixão, Minteh en Luka Ivanusec. Het grootste gedeelte van de basiself gaat dinsdag debuteren in de Champions League. Datzelfde geldt voor Slot.

Mocht het niet lopen heeft Feyenoord genoeg smaken op de bank om het elftal van nieuw elan te voorzien. Onder meer zomeraanwinst Ondrej Lingr klopt inmiddels hard op de deur. De achtvoudig international van Tsjechië was in zijn eerste 24 minuten voor Feyenoord al goed voor een doelpunt en een assist. Jongeling Leo Sauer lijkt Alireza Jahanbakhsh voorbij te zijn gestreefd als wisselspeler, daar hij tegen Heerenveen wél de gelegenheid kreeg om minuten te maken. De wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic is dinsdagavond live te zien op RTL 7.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Paixão, Minteh, Ivanusec.