Vermoedelijke XI Feyenoord: wel of geen Quilindschy Hartman tegen PSV?

Feyenoord begint woensdagavond tegen PSV vermoedelijk met dezelfde basiself als in het uitduel met Vitesse (1-2 winst) afgelopen zondag. De Rotterdammers treffen de Eindhovenaren in de eigen Kuip voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De winnaar wacht een thuisduel met AZ in de kwartfinales van het toernooi. Linksback Quilindschy Hartman lijkt fit genoeg om te starten.

Trainer Arne Slot heeft weinig verrassingen in petto voor de derde confrontatie met PSV dit seizoen. Feyenoord heeft behoorlijk wat recht te zetten, daar de eerste twee ontmoetingen in De Kuip verloren gingen (0-1 en 1-2). Ditmaal hoopt Slot de succesformatie van PSV-trainer Peter Bosz wel te verslaan.

Hoewel Slot tijdens het voorafgaande persmoment Hartman en Calvin Stengs noemde als twijfelgevallen, lijkt het erop dat de internationals van Oranje ‘gewoon’ starten tegen PSV. Over het meespelen van zijn aanvoerder was Slot kraakhelder. “Gernot Trauner gaat starten.”

Feyenoord bekijkt woensdag nog een laatste keer of Hartman in de basis kan beginnen, maar de vleugelverdediger gaf zelf eerder aan dat hij het gaat redden. De linkspoot moest het duel in Arnhem na 41 minuten staken nadat hij een tik kreeg van Vitesse-aanvoerder Marco van Ginkel. Peruviaan Marcos López geldt als alternatief.

Stengs speelde de wedstrijd in GelreDome wel uit, maar kampt met lichte pijntjes. Toch is de verwachting dat goudhaantje Ondrej Lingr de achtvoudig international van het Nederlands elftal opnieuw voor zich moet dulden.

Voorin kiest Slot wederom voor Javairô Dilrosun en Igor Paixão op de flanken, met Santiago Gimenez als aanvalsleider. Ramiz Zerrouki, Yankuba Minteh, Alireza Jahanbakhsh en Ayase Ueda ontbreken nog altijd vanwege interlandverplichtingen. Zerrouki (Algerije) en Minteh (Gambia) zijn inmiddels wel uitgeschakeld op de Afrika Cup, waardoor zij zondag tijdens het competitieduel met FC Twente mogelijk wel weer van de partij zijn.

Slot is gewaarschuwd voor de Eindhovense koploper, zo liet hij dinsdag blijken tijdens de persconferentie. “PSV is goed georganiseerd, heeft veel wapens voorin, verdedigend goede individuen en een goede keeper op goal.”

“Eerder hebben we twee gelijkwaardige wedstrijden gespeeld, met amper kansen”, herinnert Slot zich. “Wij moeten meer kansen creëren. We gaan er alles aan doen om niet drie, maar acht kansen te krijgen. We hebben aangetoond dat we het PSV moeilijk kunnen maken, maar nog niet bewezen van ze te kunnen winnen.” De wedstrijd tussen Feyenoord en PSV begint woensdag om 20:00 uur en is live te zien op ESPN.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Dilrosun, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Van Aanholt, Til, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

