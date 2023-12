Vermoedelijke XI Feyenoord: Slot start met twee Champions League-debutanten

Justin Bijlow en Santiago Gimenez staan woensdagavond voor hun debuut in de Champions League wanneer Feyenoord het in De Kuip opneemt tegen Lazio. Bijlow was een kleine twee maanden geblesseerd, maar maakte eerder deze maand zijn rentree, terwijl Gimenez de eerste groepsduels van Feyenoord moest missen vanwege een schorsing. De kans is daarnaast groot dat Luka Ivanusec na blessureleed weer voor het eerst bij de wedstrijdselectie zit.

Feyenoord moet woensdag tegen Lazio een gunstige uitgangspositie creëren om de groepsfase van de Champions League te kunnen overleven. Het miljardenbal werd geopend met een 2-0 zege op Celtic, waarna de ploeg van trainer Arne Slot op bezoek bij Atlético Madrid tegen een onterechte 3-2 nederlaag aanliep.

De twee ontmoetingen met Lazio lijken hierdoor allesbepalend te worden voor de Rotterdammers. Een flinke domper is het wegvallen van Yankuba Minteh, die zaterdag geblesseerd raakte tegen Vitesse (4-0 winst) en enkele weken uit de roulatie is.

De Gambiaanse huurling van Newcastle United staat de laatste weken als rechtsbuiten geregeld in de basis. Hij scoorde drie keer in zijn eerste twaalf wedstrijden voor Feyenoord. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Calvin Stengs op de rechterflank wordt geposteerd, waardoor er op het middenveld een plek vrij komt voor Ramiz Zerrouki.

Voor Gernot Trauner komt het duel met Lazio ook te vroeg. De Oostenrijker is nog niet hersteld van zijn piekbelasting in de wedstrijden tegen Ajax en Atlético Madrid en zal in het centrum van de verdediging worden vervangen door Lutsharel Geertruida. Bart Nieuwkoop start hierdoor, net als zaterdag tegen Vitesse, als rechtsback.

Slot zal blij zijn dat hij in de Champions League eindelijk kan beschikken over Bijlow en Gimenez. Waar Timon Wellenreuther tijdens de eerste twee Europese duels als waardige vervangen van Bijlow gold, werd Gimenez met zijn neus voor doelpunten tegen Atlético node gemist.

Gimenez is voldoende hersteld van een enkelblessure die hij zaterdag opliep tegen Vitesse. De Mexicaan heeft dit seizoen in de Eredivisie al dertien keer gescoord voor Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Lazio: Provodel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties