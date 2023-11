Vermoedelijke XI Feyenoord: Slot moet voor duel met Lazio één knoop doorhakken

Dinsdag, 7 november 2023

Feyenoord kan in dinsdagavond tegen Lazio een grote stap zetten op weg naar overwintering in de Champions League. De afgelopen 24 jaar wisten de Rotterdammers zich nooit meer bij de beste 16 clubs van het miljardenbal te scharen. Weet Feyenoord in Stadio Olimpico te winnen, dan is het vrijwel zeker van een ticket voor de knock-outfase.

Trainer Arne Slot kon maandag in ieder geval tweemaal positief nieuws mededelen: Gernot Trauner en Mats Wieffer keren terug in de wedstrijdselectie. Beiden ontbraken afgelopen weekend nog tegen RKC Waalwijk (1-2 winst) door blessures.

Trauner speelde al langere tijd niet voor Feyenoord. De 31-jarige centrumverdediger kwam voor het laatst in actie op 4 oktober, toen Feyenoord het in Spanje opnam tegen Atlético Madrid (3-2). Sindsdien ontbrak Trauner door een knieblessure, waardoor hij vijf wedstrijden moest missen. Slot liet al weten dat de Oostenrijker dinsdagavond tegen Lazio op de bank begint.

Bijlow verdedigt het Rotterdamse doel, terwijl de defensie gecompleteerd wordt door Bart Nieuwkoop, Lutsharel Geertruida, David Hancko en Quilinschy Hartman.

Wieffer was afwezig bij het duel in het Mandemakers Stadion vanwege ziekte en is dus snel weer hersteld. Zijn afwezigheid blijft daardoor beperkt tot één duel. “Wieffer voelt zich veel fitter dan zaterdagavond. Ik heb alle reden om aan te nemen dat hij kan spelen”, zei Slot op de voorbereide persconferentie.

Het lijkt erop dat de trainer van Feyeneoord weer gaat kiezen voor de inmiddels Europese variant met Zerrouki en Wieffer op het middenveld, hetgeen ook het Algemeen Dagblad verwacht. Calvin Stengs start in dat geval weer als rechtsbuiten in plaats van als nummer 10.

In de spitspositie is Santiago Gimenez, die in oktober tegen Lazio bij zijn Champions League-debuut al goed was voor twee treffers, onomstreden. Dat geldt niet voor Igor Paixão. De Braziliaan speelde sterk tegen de Romeinen in De Kuip, maar was vervolgens onzichtbaar als basisspeler tegen FC Twente (2-1 verlies) en RKC. Het is daardoor goed mogelijk dat Luka Ivanusec de voorkeur op links krijgt.

Feyenoord verloor deze Champions League tot nog toe één keer, uit bij Atlético Madrid. Los van deze nederlaag doen de Rotterdammers het verdienstelijk in Groep E. In eigen huis werd eerder gewonnen van Celtic en Lazio, waardoor de Rotterdammers momenteel eerste staan in de poule.

Vermoedelijke opstellingen van het AD:

Lazio: Provodel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.

Feyenoord: Bijlow, Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Ivanusec.