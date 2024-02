Vermoedelijke XI Feyenoord: Arne Slot heeft weer wat te kiezen in Rome

Na het hoopvolle heenduel in De Kuip wacht Feyenoord donderdag de cruciale return tegen AS Roma in de Europa League. Met een 1-1 tussenstand ligt het nog volledig open voor beide teams. Arne Slot heeft wat meer te kiezen dan in Rotterdam, en maakt daar dan ook gewillig gebruik van. Het Algemeen Dagblad verwacht drie wijzigingen.

Het werd Slot niet makkelijk gemaakt de laatste weken. In korte tijd vielen Justin Bijlow, Gernot Trauner én Quinten Timber weg, en de rampspoed werd nog erger vlak voor Roma-thuis. Santiago Gimenez kon alleen invallen en Lutsharel Geertruida moest helemáál verstek laten gaan vanwege ziekte. Slot laat drie van de vijf terugkeren voor de return in de Italiaanse hoofdstad.

Timber, Geertruida en Gimenez konden zondag al starten (tegen RKC Waalwijk, 1-0 winst) en mogen zich opmaken voor een nieuwe basisplaats. Daardoor verdwijnen Yankuba Minteh, Bart Nieuwkoop en Ayase Ueda naar de reservebank. Timon Wellenreuther vervangt nog altijd Justin Bijlow op doel. Thomas Beelen vult de vacature van Gernot Trauner andermaal in.

De achterste vijf bestaan zo uit Wellenreuther, Geertruida, Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Mats Wieffer bewaakt de balans op het middenrif samen met Ramiz Zerrouki. Timber is de meest vooruitgeschoven middenvelder, geflankeerd door Igor Paixão en Calvin Stengs. Gimenez moet voor de doelpunten zorgen in Stadio Olimpico.

Naar verwachting gaat ook Roma met een Nederlander starten. Rick Karsdorp, die woensdag nog uitgebreid bewierookt werd door trainer Daniele de Rossi, begint als rechter vleugelverdediger. Dean Huijsen is niet ingeschreven voor de Europa League en zit dus helemaal niet in de wedstrijdselectie. Dat geldt wel voor Romelu Lukaku en Paulo Dybala, van wie het gevaar moet komen aan Romeinse zijde.

Het Europa League-duel gaat om 21.00 uur van start en staat onder leiding van Jesús Gil Manzano. De arbiter leidde vorig seizoen ook al Feyenoord – Shakhtar Donetsk (7-1 winst) in goede banen. AS Roma – Feyenoord is live te volgen op Veronica en ESPN 2. NPO Radio 1 verzorgt een audioverslag.

Vermoedelijke opstelling AS Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Stengs, Timber, Paixão; Gimenez

