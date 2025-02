Vermoedelijke XI AZ: Maarten Martens wijst vervanger voor ontbrekende Jordy Clasie aan

AZ staat vanavond om 18:45 uur voor de returnwedstrijd in de tussenronde van de Europa League. In Istanbul neemt de ploeg van Maarten Martens het op tegen Galatasaray. Vorige week eindigde het in Alkmaar in 4-1 voor de thuisploeg, waarmee er een enorme stap werd gemaakt richting de volgende ronde. Voor AZ-trainer Martens lijkt er dan ook weinig reden tot verandering.

AZ speelde afgelopen weekend geen Eredivisie-wedstrijd. De Alkmaarders kregen rust van de KNVB om zo volledig fit af te kunnen reizen naar Turkije. Martens gaf op de persconferentie wel aan dat hij captain Jordy Clasie zal moeten missen. De 33-jarige Nederlander had na de training wat last van kleine spierklachten en moet het duel dus aan zich voorbij laten gaan.

Op doel zal Owusu-Oduro staan. De Nederlandse sluitpost keepte vorige week ook en had weinig te doen. De Turken kwamen maar tot twee schoten op doel over de hele wedstrijd.

Op de rechtsachter-positie zal Seiya Maikuma starten. Vorige week was hij nog een twijfelgeval, maar toch wist de Japanner 77 minuten vol te maken. Centraal zullen Alexandre Penetra en Wouter Goes er alles aan moeten doen om Victor Osimhen te stoppen. De Nigeriaan keert terug bij Gala nadat hij vorige week geschorst was. Op linksachter start de Noor David Møller Wolfe.

Op het middenveld kan Martens dus niet beschikken over Clasie. Wel keert Kristijan Belic terug bij de selectie, de Serviër was vorige week geschorst. Peer Koopmeiners begint als rechter centrale middenvelder en naast hem kan Martens kiezen voor Zico Buurmeester, Kees Smit of Kristijan Belic. De Belgische trainer lijkt de voorkeur te gaan geven aan Buurmeester.

Voor de flankenposities is er goed nieuws voor Martens: Ibrahim Sadiq keert na een flinke liesblessure eindelijk terug. De kans dat hij in de basis begint lijkt echter klein. Doordat Jayden Addai ontbreekt zal daardoor Ernest Poku op rechts beginnen. Ruben van Bommel is ook nog niet fit, waardoor Martens wederom voor Mayckel Lahdo op de linkerflank kiest.

In de spits is Troy Parrott de onbetwiste nummer één. Zijn enige concurrent Mexx Meerdink is nog steeds geblesseerd. In de rug van Parrott staat zoals gebruikelijk Sven Mijnans.

Vermoedelijke XI AZ: Owusu-Oduro; Møller Wolfe, Goes, Penetra, Maikuma; Koopmeiners, Mijnans, Buurmeester; Poku, Parrott, Lahdo