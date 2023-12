Vermoedelijke XI Ajax: Van ‘t Schip staat voor lastige puzzel tegen AEK Athene

Ajax-trainer John van ‘t Schip moet puzzelen voor het cruciale Europa League-duel met AEK Athene van donderdagavond. De oefenmeester kan niet beschikken over zijn geblesseerde aanvoerder Steven Bergwijn, terwijl Steven Berghuis geschorst is. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Diant Ramaj zal tegen de Grieken het doel van Ajax verdedigen. Het Algemeen Dagblad verwacht dat de defensie gecompleteerd wordt door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Van ‘t Schip verklapte woensdag al dat de zeventienjarige Hato bij afwezigheid van Bergwijn de aanvoerdersband gaat dragen.

Op het middenveld zijn Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor zeker van een basisplaats. Kristian Hlynsson, die normaal gesproken als nummer 10 speelt, lijkt tegen AEK te starten als rechtsbuiten om de schorsing van Berghuis op te vangen. Daardoor komt er een plaats op het middenveld vrij voor Chuba Akpom.

De Engelsman begint waarschijnlijk als aanvallende middenvelder, kort achter spits Brian Brobbey. Door het ontbreken van Bergwijn is het de verwachting dat Carlos Forbs een kans krijgt als linksbuiten.

Ajax moet donderdag winnen van AEK om zich als nummer drie te plaatsen voor de tussenronde in de Conference League. De nummer vier uit Amsterdam staat momenteel twee punten achter nummer drie AEK. De loting voor die tussenronde is volgende week maandag om 14:00 uur.

“Het is wat het is”, zei verdediger Devyne Rensch tijdens de voorbereidende persconferentie over de uitschakeling in de Europa League. “Ook voor de Conference League gaan wij strijden, want we willen gewoon in Europa actief blijven. Natuurlijk proberen wij dat met goed voetbal en goed spel, maar als dat niet lukt, moet het maar een keer lelijk.”

Ajax speelde begin oktober nog gelijk tegen AEK: 1-1. Bergwijn bracht zijn team toen aan de leiding met een benutte strafschop. De Grieken wisten echter in de slotfase een punt uit het vuur te slepen. Maurice Steijn was toen nog de trainer van Ajax.

Verwachte opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor, Akpom; Hlynsson, Brobbey, Forbs.

