Vermoedelijke XI Ajax: staat Kudus voor laatste wedstrijd in Amsterdamse dienst?

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 11:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:04

Ajax wacht zaterdagmiddag zijn eerste uitwedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Maurice Steijn treedt om 16.30 uur in Rotterdam aan tegen Excelsior. Tijdens de voorbereidende persconferentie op het duel verklapte Steijn dat Jay Gorter voorlopig de nieuwe eerste doelman is. Diant Ramaj neemt hierdoor wederom plaats op de bank, net als vorige week tijdens het met 4-1 gewonnen thuisduel met Heracles Almelo. Dit is hoe Voetbalzone verwacht dat Ajax gaat aantreden tegen Excelsior.

Ajax moet het tegen Excelsior nog steeds doen zonder Steven Berghuis, die tegen de Kralingers zijn tweede van in totaal drie wedstrijden schorsing uitzit wegens de vuistslag die hij uitdeelde aan een supporter van FC Twente én het ontvangen van zijn vijfde gele kaart. Steijn kan ook niet beschikken over Remko Pasveer (gebroken hand) en Ahmetcan Kaplan (knieblessure). Kersverse aanwinst Chuba Akpom kan zaterdag nog niet zijn Ajax-debuut maken. De spits, overgekomen van Middlesbrough, is nog in afwachting van een werkvergunning.

Gorter kwam in de seizoensouverture tegen Heracles voor rust binnen de lijnen als vervanger van Gerónimo Rulli, die uitviel na een botsing met Jizz Hornkamp. Inmiddels is duidelijk dat de Argentijnse doelman voor de winterstop niet meer in actie komt en dat Steijn het vertrouwen schenkt aan Gorter. De 23-jarige sluitpost ziet voor zich een defensie staan met Devyne Rensch, Jakov Medic, Jorrel Hato en Anass Salah-Eddine. Medic kende tegen Heracles een droomdebuut door met een fraai afstandsschot de gelijkmaker op het scorebord te zetten, waarna Ajax in de slotfase uitliep naar een ruime zege.

Op het middenveld is er voor Steijn weinig reden tot wijzigen. De Haagse oefenmeester kiest normaal gesproken opnieuw voor Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, terwijl Kenneth Taylor waarschijnlijk weer als ‘10’ start. Taylor speelde tijdens het afgelopen jeugd-EK met Jong Oranje het gehele toernooi als aanvallende middenvelder.

De vraag is of Steijn voorin weer ‘gewoon’ gebruik gaat maken van Mohammed Kudus. De Ghanese linkspoot wist geen persoonlijk akkoord te bereiken met Brighton & Hove Albion, maar is naar verluidt al wel bijna rond met West Ham United, dat in hem de potentiële opvolger van Lucas Paquetá ziet. Paquetá, die in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester City staat, is echter verdachte in een gokzaak, waardoor Kudus mogelijk toch bij Ajax blijft. Brian Brobbey is tegen Excelsior de aanvalsleider, terwijl aanvoerder Steven Bergwijn vanaf links zal spelen. De wedstrijd tussen Ajax en Excelsior is zaterdagavond live te zien op ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Tahirovic, Taylor, Van den Boomen; Kudus, Brobbey en Bergwijn.