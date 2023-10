Vermoedelijke XI Ajax: Maduro lijkt voor 3 wijzigingen in basiself te kiezen

Donderdag, 26 oktober 2023 om 07:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:27

Ajax wacht donderdagavond een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League. Na remises tegen Olympique Marseille (3-3) en AEK Athene (1-1) hopen de Amsterdammers onder Hedwiges Maduro op een eerste zege. De interim-trainer gaf tijdens de voorbereidende persconferentie al aan zowel defensief als aanvallend enkele accenten te gaan veranderen. Het Algemeen Dagblad denkt dat Maduro ook wijzigingen in de basiself door gaat voeren.

Maduro kan tegen Brighton niet beschikken over Georges Mikautadze, die wegens ziekte ontbreekt, terwijl Devyne Rensch en Jay Gorter vanwege blessures zijn achtergebleven in Amsterdam. De interim-trainer moet daardoor noodgedwongen kiezen voor een nieuwe eerste doelman.

De inmiddels ontslagen Maurice Steijn verving Gorter afgelopen zondag tegen FC Utrecht (4-3 verlies) door Diant Ramaj. Het AD verwacht dat de Duitse sluitpost ook bij Maduro de voorkeur geniet boven Remko Pasveer.

In de verdediging is Anton Gaaei opnieuw de logische vervanger van Rensch, terwijl Josip Sutalo en Jorrel Hato weer het hart van de Amsterdamse defensie moeten vormen. Borna Sosa, tegen Utrecht goed voor twee assists, lijkt opnieuw de linksback van dienst te worden.

Benjamin Tahirovic woonde de persconferentie van Ajax woensdagavond naast Maduro bij en is hierdoor zeker van een plek in de basiself. Journalist Johan Inan verwacht dat de Bosniër het middenveld gaat vormen met Silvano Vos, die terugkeert van een schorsing, en Kenneth Taylor. Voor Kristian Hlynsson is dan geen plek. De jonge IJslander bracht Ajax zondag nog terug in de wedstrijd tegen Utrecht met twee fraaie treffers.

Inan schrijft dat Maduro ‘in elk geval’ een plek heeft ingeruimd voor Steven Berghuis, die zondag nog dramatisch inviel in de Domstad. De ESPN-analisten Kenneth Perez en Marciano Vink spraken zelfs van ‘sabotage’ bij het beoordelen van zijn optreden. Woensdag was Berghuis tijdens de training in het American Express Stadium van Brighton volgens Inan in ieder geval verbaal het meest aanwezig.

Indien Berghuis daadwerkelijk als rechtsbuiten start, zou dat ten koste gaan van de Portugees Carlos Forbs. Brian Brobbey en Steven Bergwijn behouden tot slot wel hun basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj, Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Vos, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.