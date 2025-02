Vermoedelijke opstellingen PSV - Juventus: Bosz kan weer beschikken over sleutelspeler

PSV moet woensdag in de return van de tussenronde in de Champions League een 2-1 nederlaag zien goed te maken. Trainer Peter Bosz kreeg goed nieuws uit de ziekenboeg, daar Olivier Boscagli weer volop meetraint. De Monegask lijkt dan ook te starten. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Zeker is dat Sergiño Dest, Malik Tillman en Ricardo Pepi ontbreken in de return. Rick Karsdorp, Guus Til en Armando Obispo zijn twijfelgevallen, maar trainden de afgelopen dagen wel mee en maken dan ook deel uit van de wedstrijdselectie.

Boscagli speelde zijn laatste wedstrijd voor PSV op 29 januari (tegen Liverpool), waarna hij geblesseerd raakte. De linkspoot trainde maandag en dinsdag mee met de groep en lijkt dat ook klaar voor zijn rentree op het veld.

Net als Boscagli wordt ook Tyrell Malacia aan de aftrap verwacht. De huurling van Manchester United moest het sinds zijn komst naar Eindhoven, op één wedstrijd na, stellen met invalbeurten. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad sprak vorige week de verwachting uit dat de linksback woensdag zal starten.

Als Malacia daadwerkelijk start, gaat dat vermoedelijk ten koste van Richard Ledezma. De multifunctionele Mauro Júnior verkeert in topvorm en verhuist dan naar de linkerkant van de verdediging, voor doelman Walter Benítez. Ryan Flamingo en Boscagli staan in het centrum. Als Boscagli er toch niet klaar voor is, is Obispo zijn aangewezen vervanger.

Ismael Saibari begon in de heenwedstrijd in Turijn in de basis en ook in de return wijst alles erop dat hij vanaf minuut één aan de aftrap zal staan. Dat heeft ook deels te maken met het feit dat Til zaterdag niet fit uit het duel met Utrecht kwam. Joey Veerman en Jerdy Schouten zijn de controleurs.

Verder is het wel zeker dat Ivan Perisic start. De ervaren Kroaat was in Turijn de absolute uitblinker aan Eindhovense zijde. Net als een week geleden zal Johan Bakayoko het kind van de rekening zijn. Noa Lang is de linksbuiten, terwijl spits Luuk de Jong hoopt minimaal één treffer te maken.

Juventus

In tegenstelling tot vorige week, verwacht het Italiaanse Sky Sport Teun Koopmeiners wel aan de aftrap in het Philips Stadion. Als de voorspelling klopt, vormt hij het controlerende blok op het middenveld met Manuel Locatelli. De basisplaats van Koopmeiners heeft deels te maken met het feit dat Douglas Luiz na vorige week geblesseerd is geraakt.

Ook voormalig Ajacied Francisco Conceição, zondag nog matchwinner tegen Inter (1-0), wordt in de basis verwacht. Verder ontbreken de al langer geblesseerden Gleison Bremer, Juan Cabal en Arkadiusz Milik.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Malacia; Veerman, Saibari, Schouten; Perisic, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, González; Kolo Muani.