Paris Saint-Germain en Inter staan zaterdagavond tegenover elkaar in de Champions League-finale in München. Bij de Fransen is vooraf vooral de vraag of Luis Enrique kiest voor Desiré Doué of Bradley Barcola, terwijl de verdediging van Inter een boost krijgt met de rentree van Benjamin Pavard. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van beide ploegen. De eindstrijd in de Allianz Arena begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

PSG-trainer Enrique kiest in de Champions League doorgaans voor dezelfde basisopstelling. In de bekerfinale tegen Stade de Reims afgelopen zaterdag mocht Barcola, reservespeler in de Champions League, starten voor de gespaarde Khvicha Kvaratskhelia. De Fransman maakte grote indruk met twee goals en een assist. Doué was met twee assists de andere ster van de bekerfinale, die PSG met 3-0 won.

Kvaratskhelia is fit en dus staat Enrique voor een lastige keuze: Doué of Barcola? Wie er ook start, het grote geheel leert dat de Parijzenaren één zege verwijderd zijn van hun eerste Champions League-zege en een historische treble. Nooit eerder kreeg een Franse ploeg dat voor elkaar. Slechts acht Europese clubs hebben dat ooit voor elkaar gekregen, waaronder twee Nederlandse ploegen: Ajax (1971/72) en PSV (1987/88).

Niemand zal twijfelen aan de basisplaats voor Gianluigi Donnarumma, een cruciale factor in het behalen van de finale. De verdediging voor hem wordt gevormd door Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho en Nuno Mendes.

Het middenveld van PSG ‘klikt’ dit jaar veel meer dan in voorgaande seizoenen. Enrique heeft in principe dan ook geen enkele reden om iets te veranderen en kiest in normale omstandigheden voor João Neves, Vitinha en Fabián Ruiz.

Als Enrique zijn Champions League-lijn aanhoudt, krijgt Doué de voorkeur boven Barcola. Kvaratskhelia moet vanaf de linkerkant voor dreiging zorgen, terwijl Ousmane Dembélé de aangewezen spits is.

Inter leek lange tijd op weg naar een glorieus seizoen, met een mogelijke treble aan het eind van de rit. In de Serie A ging het echter helemaal mis en liep het de scudetto op één punt mis. In de Coppa Italia bleek aartsrivaal AC Milan te sterk (1-1, 0-3). Trainer Simone Inzaghi weet echter dat de belangrijkste prijs nog gewonnen moet worden en koos daarom in aanloop naar de finale regelmatig voor reservespelers in nationale wedstrijden.

Inter-verdediger Pavard viel eind april uit in het met 0-1 verloren duel met AS Roma. Door zijn enkelblessure kwam de Fransman sindsdien niet meer in actie, maar hij is klaargestoomd voor de finale en onder meer La Gazzetta dello Sport en Sky Italia verwachten hem direct in de basis. Dat zou betekenen dat Yann Bisseck en Stefan de Vrij het moeten stellen met een reserverol.

Yann Sommer zal het doel verdedigen in de voor hem bekende Allianz Arena, waar hij in het seizoen 2022/23 speelde voor Bayern München. Pavard, die eveneens een verleden heeft bij Bayern, vormt de driemansdefensie met Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni.

Denzel Dumfries, de grote ster in de halve finale tegen FC Barcelona, start rechts op het middenveld, Federico Dimarco links. Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan en Nicolò Barella zijn de controleurs, achter spitsen Lautaro Martínez en Marcus Thuram.

Vermoedelijke opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Vermoedelijke opstelling Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.