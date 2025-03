Feyenoord staat dinsdagavond voor een loodzware opgave in de Champions League. De geplaagde Rotterdammers moeten in Milaan een 0-2 nederlaag zien goed te maken tegen Inter. Igor Paixão, de man in vorm bij Feyenoord, is vanwege een blessure achtergebleven in Nederland. Welke opties blijven er over voor trainer Robin van Persie? De wedstrijd in Stadio Giuseppe Meazza begint om 21.00 uur en is live te volgen via Ziggo Sport.

Feyenoord maakte maandag het slechte nieuws bekend dat Paixão er niet bij zal zijn. De vleugelaanvaller heeft een blessure opgelopen aan zijn bovenbeen. Van Ibrahim Osman was al zeker dat hij niet inzetbaar zou zijn. De Ghanees pakte in de heenwedstrijd vlak voor tijd geel en is daarom geschorst voor de return.

De geblesseerden Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Hwang In-beom, Antoni Milambo, Calvin Stengs, Jordan Lotomba, Chris-Kévin Nadje en Justin Bijlow zijn er evenmin bij, net als de niet speelgerechtigde Oussama Targhalline, Quilindschy Hartman en Stéphano Carrillo.

Gelukkig voor Feyenoord en Van Persie was er ook goed nieuws. Gernot Trauner en Facundo González zijn hersteld van hun blessures en meegereisd naar Milaan. Givairo Read keert daarnaast terug van een schorsing, die hem in het heenduel met Inter aan de kant hield.

Timon Wellenreuther zal zijn doel schoon proberen te houden in Giuseppe Meazza. Read krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Jeyland Mitchell, terwijl Gijs Smal aan de linkerkant start. Thomas Beelen en Dávid Hancko vormen het centrum.

Net als in de return ligt het voor de hand dat Van Persie Gijs Smal doorschuift naar het middenveld. De linkspoot vormt het blok met Jakub Moder. Op 10 wordt er vermoedelijk een plekje ingeruimd voor Shiloh 't Zand. De 21-jarige rechtspoot maakt in dat geval zijn Champions League-debuut.

'T Zand brengt het voordeel met zich mee dat hij ervaring heeft opgedaan op de linksbuitenpositie, waardoor hij en Luka Ivanusec eenvoudig van positie kunnen wisselen. Anis Hadj Moussa start op rechts, terwijl de weer fitte Ayase Ueda in de spits staat. Julián Carranza begint op de bank.

Inter

Inter-trainer Simone Inzaghi bevestigde maandag voor de camera van Sky Italia dat Yann Sommer dinsdag zijn basisrentree maakt. De Zwitser is vrij snel hersteld van een breuk in zijn hand en neemt de plek van Josep Martínez in.

Of Lautaro Martínez, Marcus Thuram en Stefan de Vrij inzetbaar zijn, is nog even afwachten. Het drietal is niet helemaal fit. De Vrij en Lautaro werkten maandag een sessie af in de gym, terwijl Thuram speelt met pijnstillers wegens enkelklachten.

Piotr Zielinski is zeker niet van de partij. De Pool staat minstens een maand aan de kant met een kuitblessure. Joaquín Correa, Matteo Darmian en Federico Dimarco moeten ook geblesseerd toekijken.

Vermoedelijke opstelling Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, 'T Zand, Smal; Hadj Moussa, Ueda, Ivanusec.