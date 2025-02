Vermoedelijke opstellingen Feyenoord - AC Milan: Beelen en Hancko moeten Gimenez afstoppen

Feyenoord neemt het woensdagavond in de heenwedstrijd van de Champions League-tussenronde op tegen AC Milan. De Rotterdammers moeten het stellen zonder de nodige spelers, waardoor trainer Pascal Bosschaart hier en daar moet puzzelen. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Het ging de afgelopen dagen niet bepaald over de ontmoeting met Milan of de terugkeer in De Kuip van Santiago Gimenez, maar het ontslag van Brian Priske. De Deen werd door de 'zeer wisselvallige resultaten' en 'gebrek aan chemie' maandag ontslagen.

De clubleiding van Feyenoord heeft Bosschaart, die de Onder 21 onder zijn hoede had, doorgeschoven als tijdelijke opvolger van Priske. Bosschaart mag direct aan de bak. Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Gernot Trauner, Chris-Kévin Nadje, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs, Bart Nieuwkoop en hoogstwaarschijnlijk ook Hwang In-beom zijn er woensdagavond niet bij.

Daarnaast zullen Quilindschy Hartman en nieuwelingen Oussama Targhalline en Stéphano Carillo Feyenoord niet van dienst kunnen zijn, daar zij niet zijn ingeschreven. Daarentegen zijn Givairo Read, Jakub Moder en Plamen Andreev wel ingeschreven, waardoor zij hun Champions League-debuut voor de Rotterdammers kunnen maken.

Een debuut voor Andreev is nog ver weg, want Timon Wellenreuther bij afwezigheid van Bijlow de onbetwiste nummer één. Read maakt op de rechtsbackpositie zijn Champions League-debuut, terwijl Gijs Smal op links vermoedelijk andermaal de voorkeur krijgt boven Hugo Bueno. Door de absentie van Trauner vormt Dávid Hancko het centrum met Thomas Beelen.

Op het middenveld lijkt er één wijziging plaats te vinden ten opzichte van de 3-0 zege op Sparta Rotterdam afgelopen weekend. De afwezigheid van Hwang wordt opgevangen door Antoni Milambo, die in de stadsderby een zeldzame reserverol toegewezen kreeg. Quinten Timber en Moder vormen het blok.

Anis Hadj Moussa en Igor Paixão starten op de flanken. Betreffende de spitspositie is het de vraag of Bosschaart kiest voor Ayase Ueda of Julián Carranza. Laatstgenoemde kreeg afgelopen weekend de voorkeur tegen Sparta, maar Ueda lijkt over het gehele seizoen een streepje voor te hebben.

AC Milan

Nog geen twee weken geleden kreeg Gimenez zijn gewenste transfer van Feyenoord naar Milan te pakken. De Mexicaan is met een assist en een treffer in zijn eerste twee wedstrijden prima begonnen aan zijn nieuwe avontuur en alles wijst erop dat hij aan de aftrap zal staan in De Kuip.

Middenvelder Yunus Musah pakte in de vorige Champions League-wedstrijd van Milan, uit bij Dinamo Zagreb, een rode kaart en moet de heenwedstrijd missen. Oranje-international Tijjani Reijnders is wel aanwezig in Rotterdam en zal het blok met Youssouf Fofana vormen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

Vermoedelijke opstelling AC Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Gimenez.