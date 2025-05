Vermoedelijke opstelling PSV: Sergiño Dest keert terug in de basis tegen Heracles Almelo

PSV beleefde een geweldige zondag met de zege op Feyenoord (2-3) en de nederlaag van titelconcurrent Ajax tegen NEC (0-3). Zondag kunnen de Eindhovenaren de druk verder opvoeren tegen Heracles Almelo, dat óók moet winnen om kans te blijven houden op de play-offs om Europees voetbal. Trainer Peter Bosz mist in totaal vijf spelers en moet enigszins puzzelen. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 3.

Net als in de voorbije weken kan Bosz geen beroep doen op Jerdy Schouten, Lucas Pérez, Ricardo Pepi en Rick Karsdorp. Daar komt bij dat Richard Ledezma er ook niet bij is. De Amerikaan is geschorst na zijn gele kaart tegen Feyenoord.

Ledezma pakte die gele kaart al In de 17e minuut en werd uit voorzorg nog geen tien minuten later vervangen door Sergiño Dest. Laatstgenoemde was tegen Feyenoord niet klaar voor een basisplaats, maar deed door zijn vroege invalbeurt toch zo’n zeventig minuten mee.

De verwachting is dat Dest nu wel klaar is voor zijn basisrentree. De Flevolander neemt de rechtsbackpositie in van de afwezige Ledezma. Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior completeren de defensie, voor doelman Walter Benítez.

Op het middenveld zijn Malik Tillman en Joey Veerman in principe zekerheidjes. Bosz heeft weer de beschikking over Ismael Saibari, al ligt het meer voor de hand dat Guus Til, net als de afgelopen tijd, de voorkeur krijgt.

Voorin worden er geen verrassingen verwacht. Ivan Perisic was ook tegen Feyenoord weer van grote waarde en start op de rechtsbuitenpositie, terwijl Noa Lang, die tweemaal trefzeker was in De Kuip, vanaf links zijn kunsten mag vertonen. Luuk de Jong is de spits.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Til, Tillman, Veerman; Perisic, De Jong, Lang.