Vermoedelijke opstelling PSV: schuift Jerdy Schouten terug naar de verdediging?

Peter Bosz kan vrijdagavond waarschijnlijk nog niet beschikken over Ismael Saibari en Joey Veerman. De middenvelders hebben de afgelopen dagen nog niet volledig kunnen meetrainen bij PSV. Ook zal Bosz het tegen Go Ahead Eagles moeten stellen zonder de geschorste André Ramalho. Vermoedelijk zal Jerdy Schouten een linie naar achteren schuiven, al heeft Bosz meerdere smaken om uit te kiezen.

PSV speelt woensdag de return in de Champions League tegen Borussia Dortmund en dus komt het vrijdag al in actie in de Eredivisie. In de topper tegen Feyenoord afgelopen weekend kreeg Mauro Júnior de kans als verdedigende middenvelder. De kans lijkt vrij groot dat de Braziliaan andermaal zal starten, zeker als Schouten naar de verdediging verhuist.

Toch is er nog veel onzeker. Bosz heeft meerdere opties om uit te kiezen. Zo zou Armel Bella-Kotchap kunnen spelen. De Duitser lag lang uit de roulatie met een schouderblessure, maar heeft inmiddels de nodige wedstrijden voor Jong PSV achter de rug en zat tegen Feyenoord op de bank. Ook kan Bosz kiezen voor Armando Obispo, terwijl Jordan Teze een plekje kan opschuiven, om op de rechtsbackpositie ruimte te maken voor Shurandy Sambo.

Die laatste optie lijkt echter onwaarschijnlijk, daar Sambo aan relatief weinig speelminuten toekomt en Teze uitstekend presteert op de rechtsbackpositie. Zodoende lijkt Bella-Kotchap, Obispo óf Schouten in het centrum te belanden. Aangezien laatstgenoemde die positie vaker heeft bekleed, lijkt de afgelopen zomer overgekomen controleur in de verdediging te belanden.

In dat geval zou Bosz wel wat creativiteit op het middenveld verliezen. Ervan uitgaande dat Veerman en Saibari niet beschikbaar zijn, zou Tillman iets naar achteren kunnen schuiven. In dat geval komt er er een vacature vrij op de 10-positie, die ingevuld zou kunnen worden door Guus Til. De middenvelder was tegen Feyenoord als invaller belangrijk door de 2-2 te verzorgen en hield zo de ongeslagen status van PSV in de Eredivisie in stand.

Walter Benítez zal het doel van PSV verdedigen. Achterin valt de keuze op de backposities vermoedelijk op Teze (rechts) en Sergiño Dest (links). In het hart van de verdediging lijkt Bosz terug te vallen op Schouten, die in dat geval het centrum zal vormen met Olivier Boscagli. Mauro Júnior, Tillman en Til vormen het middenveld. Voorin wordt er zo goed als niet gewijzigd de afgelopen weken. Spits Luuk de Jong zal op de flanken ondersteund worden door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).

Go Ahead Eagles

Go Ahead zal het in ieder geval moeten stellen zonder Philippe Rommens, die nog aan het herstellen is van zijn enkelblessure. De week verliep echter zeer positief voor Go Ahead, daar trainer René Hake Jamal Amofa, Mats Deijl, Bobby Adekanye en Victor Edvardsen weer kon verwelkomen op de training.

Het is nog de vraag in hoeverre zij speelminuten kunnen maken. "Het is nu aan ons, in overleg met de medische staf, om daar goede keuzes in te maken en te kijken wat verantwoord is. Maar ik kijk daar positief naar", aldus Hake tegenover RTV Oost.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Llansana, Linthorst, Willumsson; Breum, O. Edvardsen, V. Edvardsen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Tillman, Mauro Júnior, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano.

