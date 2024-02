Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz lijkt te kiezen voor André Ramalho

De kans is groot dat André Ramalho zaterdagavond tegen PEC Zwolle aan de aftrap staat, zo concludeert het Eindhovens Dagblad uit de woorden van PSV-trainer Peter Bosz. Het is nog onduidelijk of Olivier Boscagli en Ismael Saibari inzetbaar zijn.

PSV stond midweeks zijn mannetje in de Champions League tegen Borussia Dortmund (1-1). Centraal achterin koos Bosz voor Jerdy Schouten en Boscagli, waardoor Ramalho buiten de boot viel. De Braziliaan lijkt in Zwolle echter weer aan de aftrap te staan. “Er zit een gedachte achter waarom wij dat tegen Dortmund niet deden. Wij hadden de controle, omdat we in balbezit zo vast waren.”

De basisplaats van Ramalho staat los van het al dan niet meespelen van Boscagli, die tegen Dortmund vlak voor tijd naar de kant gehaald werd. “We gaan nog trainen en kijken dan wie er aan kunnen sluiten”, vertelde Bosz vrijdag op de persconferentie. “Ik ben iedere week weer volledig geconcentreerd op de eerstvolgende tegenstander, ook nu. We moeten nog trainen, dus ik weet nog niet of we helemaal ongeschonden uit de strijd zijn gekomen.”

Boscagli zal, als hij fit genoeg blijkt te zijn, in het centrum waarschijnlijk een koppel vormen met Ramalho. Op doel staat Walter Benítez, terwijl Jordan Teze (rechts) en Sergiño Dest (links) de vaste namen op de backposities zijn. Schouten schuift ten opzichte van het duel met Dortmund door naar het middenveld, waar hij in ieder geval Joey Veerman aan zijn zijde ziet staan.

Of Saibari meedoet, is nog de vraag. Vorig weekend hield Bosz de Marokkaan nog aan de kant wegens rugklachten. Malik Tillman is de aangewezen vervanger van Saibari, mocht hij niet fit genoeg blijken te zijn. De Amerikaan speelde door het naar achteren schuiven van Schouten al negentig minuten mee tegen Dortmund.

Voorin lijkt Bosz niets te gaan veranderen. Spits Luuk de Jong wordt op de flanken ondersteund door Johan Bakayoko en Hirving Lozano. De buitenspelers speelden in de ogen van Bosz een ongelukkige wedstrijd tegen Dortmund. “Ik vond dat Lozano bij het penaltymoment voor ons een hele goede actie had en belangrijk was. Verder vond ik hem ongelukkig spelen. Voor Johan geldt een beetje hetzelfde, al was hij ziek geweest.”

"Ik kon de buitenspelers in het begin van dit seizoen in een wedstrijd na zestig minuten ontlasten, nu niet.” PSV verkocht Yorbe Vertessen afgelopen transferperiode aan FC Union Berlin en slaagde er daarna niet in om Couhaib Driouech los te weken bij Excelsior. Zodoende ligt er nog meer verantwoordelijkheid op de schouders van Bakayoko en Lozano. "Ik heb zelf besloten dat Yorbe Vertessen mocht gaan en ben van alles op de hoogte geweest wat wij als club gedaan hebben", aldus Bosz.

PEC Zwolle

Flinke meevaller voor PEC is de terugkeer van aanvoerder Bram van Polen, die de afgelopen wedstrijd tegen Almere City (0-1 nederlaag) moest missen wegens een schorsing. Kaj de Rooij viel tegen de Flevolanders uit met een blessure en is niet op tijd hersteld, weet. Ook Ryan Thomas, Zico Buurmeester, Nick Fichtinger, Ferdy Druijf en Samir Lagsir zijn er wegens blessures niet bij.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Kersten, Lam, García MacNulty; El Azzouzi, Van den Berg; Namli, Velanas, Van der Water; Thy.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

