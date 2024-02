Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz kent flinke luxeproblemen

PSV-trainer Peter Bosz kan vrijdag tegen Heracles Almelo over dezelfde namen beschikken die er vorig weekend tegen FC Volendam ook bij waren. Het roept de vraag op of de oefenmeester gaat rouleren met het oog op het heenduel in de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund. Bosz waakte donderdag op de persconferentie voor onderschatting en de verwachting is dan ook dat PSV ongewijzigd aan zal treden tegen Heracles.

PSV is de nog ongeslagen koploper en torenhoge titelfavoriet, gezien de voorsprong van tien punten op Feyenoord. Desondanks wil Bosz Heracles absoluut niet als een 'tussendoortje' beschouwen in aanloop naar het duel op dinsdag met Dortmund. "Iedereen praat daar misschien makkelijk over, maar dat is niet zo makkelijk. Je hoort weleens dat mensen zeggen: dat is de Eredivisie, daar win je de wedstrijden wel. Ik snap wel dat mensen dat zeggen, maar uit ervaring weet ik dat dat niet zo makkelijk is."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Iedereen is goed uit dat duel gekomen”, doelde Bosz op de krachtmeting met Volendam. De Eindhovenaren wonnen het duel in het Kras Stadion overtuigend met 1-5 en hebben bovendien geen nieuwe blessures opgelopen. Een meevaller voor Bosz, die in Volendam weer kon beschikken over de van blessures herstelden Joey Veerman en Malik Tillman.

"Joey en Malik hebben geen terugslag gekregen na afloop van het duel", vertelde een tevreden Bosz. "We hebben de hele week lekker kunnen trainen, dus ik verwacht geen verrassingen vanuit de medische staf.” Zodoende moet Bosz tegen Heracles alleen Noa Lang en Guus Til nog wegens blessures missen.

Armel Bella-Kotchap liep vorig jaar oktober een schouderblessure op en speelde sindsdien geen duel meer voor de hoofdmacht van PSV. De Duitser maakte al zijn rentree bij Jong PSV en deed donderdag opnieuw mee bij de beloftenploeg, die in de Premier League International Cup op Stamford Bridge de halve finale haalde ten koste van Chelsea (1-2).

Bella-Kotchap deed bijna een uur mee tegen de jonge Blues. De 22-jarige Duitser doet bij Jong PSV speelminuten op om uiteindelijk weer van waarde te kunnen zijn bij het eerste elftal. Richard Ledezma, die is teruggekeerd van zijn huurperiode bij New York City FC, deed eveneens een uur mee.

Middenvelder Tygo Land speelde zelfs de hele wedstrijd. "Ons hoofddoel is kampioen worden. Dat kan ook met Tygo, maar we kiezen nu voor deze route voor hem", verklaarde Bosz. Gezien de zeer forse concurrentie op het middenveld moet Land geduld bewaren voor hij zijn tweede wedstrijd in de hoofdmacht van PSV mag spelen. Al met al lijkt Bosz geen reden te zien om wijzigingen door te voeren.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Bekijk PSV - Heracles Almelo live op ESPN via Ziggo!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties