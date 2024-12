Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz heeft een luxeprobleem op het middenveld voor kraker tegen Feyenoord

Winterkampioen PSV kan zondag goede zaken doen door bij winst op Feyenoord het gat met de Rotterdammers te vergroten naar tien punten. Trainer Peter Bosz weet nog niet of hij in de laatste wedstrijd voor de winterstop kan beschikken over Johan Bakayoko en Rick Karsdorp. Wel zijn Joey Veerman en Jerdy Schouten weer fit, waardoor Bosz keuzes zal moeten maken op het middenveld. Het duel in Eindhoven begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

De oefenmeester van PSV kon nog niet vertellen of zijn rechtsbuiten en rechtsback mee kunnen doen tegen Feyenoord. “Ik kan dat nu nog niet zeggen", gaf Bosz aan op de persconferentie. "We hebben zaterdag weer een training. En na de training neem ik dan de beslissing."

Waar Bosz mogelijk niet kan beschikken over Bakayoko en Karsdorp, zijn Veerman en Schouten in ieder geval fit genoeg om mee te doen. Beide spelers verschenen in het bekerduel met Koninklijke HFC (8-0 zege) samen aan de aftrap.

Voor Schouten was dat zijn basisrentree na zijn blessure, terwijl Veerman in het verloren duel met sc Heerenveen (1-0) al vanaf het begin meedeed. Verder zijn Sergiño Dest, Couhaib Driouech en Adamo Nagalo wegens blessures afwezig.

Voor Hirving Lozano wordt het de laatste wedstrijd in het shirt van PSV. De Mexicaan verruilt Eindhoven in de winterstop voor het Amerikaanse San Diego.

Walter Benítez keert weer terug onder de lat in Eindhoven, nadat Joël Drommel in de beker keepte. De verwachting is dat Karsdorp fit genoeg zal zijn om in actie te komen tegen zijn oude werkgever. Het centrum wordt zoals gewoonlijk gevormd door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli, terwijl Mauro Júnior de linksbackpositie invult.

Op het middenveld lijkt Bosz terug te grijpen naar het bekende controleursduo Veerman en Schouten. Dat gaat ten koste van Guus Til en Ismail Saibari, aangezien Malik Tillman op 10 zal starten.

Voorin moet de in vorm verkerende Ricardo Pepi genoegen nemen met een plek op de bank. Aanvoerder Luuk de Jong start in de punt van de aanval en wordt geflankeerd door Noa Lang en twijfelgeval Johan Bakayoko.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.