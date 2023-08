Vermoedelijke opstelling PSV: Luuk de Jong kan prachtige mijlpaal bereiken

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 12:20 • Wessel Antes

PSV start het Eredivisie-seizoen zaterdagmiddag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Om 16:30 uur moet trainer Peter Bosz het klusje klaren zonder aanwinst Malik Tilman, die er voorlopig nog niet bij is. Luuk de Jong kan tegen de Domstedelingen een fraaie mijlpaal bereiken: de 32-jarige spits staat momenteel op 149 treffers in de Eredivisie en kan dus zijn 150ste treffer op het hoogste niveau van Nederland noteren. Bosz lijkt met dezelfde elf namen te beginnen als tijdens de zege op Sturm Graz (4-1) afgelopen dinsdag.

PSV kent tot dusver een uitstekend begin van het seizoen 2023/24. De Eindhovenaren wisten beslag te leggen op de Johan Cruijff Schaal door in De Kuip te winnen van landskampioen Feyenoord (0-1), om vervolgens vrij eenvoudig af te rekenen met Sturm Graz in het heenduel van de derde voorronde Champions League. Bosz ziet daardoor weinig redenen om zijn basiself te wijzigen, hoewel hij op de voorbereidende persconferentie wel over zijn roulatieplannen van dit seizoen sprak.

“We gaan nu wedstrijden spelen met twee dagen rust ertussen en dan is het echt opletten”, vertelde Bosz. “In de eerste vijf weken hebben we gelukkig nog geen blessures opgelopen, maar het is onmogelijk om iedere week twee keer met dezelfde elf te spelen. Aan het eind van het seizoen zullen er ook andere spelers in het elftal staan. We hebben geen vast elftal.” De 59-jarige Apeldoorner kan tegen FC Utrecht geen beroep doen op aanvaller Anwar El Ghazi, die is geschorst wegens de rode kaart die hij kreeg in het laatste duel van vorig seizoen op bezoek bij AZ (2-2).

PSV zal hopen op een gunstig scoreverloop tegen Utrecht, zodat diverse belangrijke krachten alsnog wat rust kunnen pakken in aanloop naar het uitduel bij Sturm Graz. Utrecht zal de drie punten echter niet zomaar cadeau doen aan de Brabanders. De selectie van trainer Michael Silberbauer komt met een hoop wisselingen naar het Philips Stadion toe. Mats Seuntjens lijkt de belangrijkste aanwinst te zijn. De Bredanaar kwam transfervrij over van RKC Waalwijk en gaat bij Utrecht vanaf de linkerflank spelen. Het duel, dat wordt gefloten door arbiter Serdar Gözübüyük, is live te zien op ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Babadi, Veerman; Bakayoko, De Jong en Lang.